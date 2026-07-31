(Actualisé avec secteurs technologique et pétrolier, Moderna et McKinley Acquisition Corp)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,44% pour le Dow Jones .DJI , de 0,16% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,76% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA) devraient profiter du regain d'optimisme suscité par les solides résultats d'AMAZON AMZN.O , dans le sillage des Bourses asiatiques et européennes.

L'action du géant du commerce en ligne et de l'informatique en nuage bondit de plus de 12% en pré-ouverture après que le groupe de Jeff Bezos a fait état de sa plus forte croissance dans le secteur du cloud depuis plus de quatre ans.

Cette publication renforce ainsi la confiance des investisseurs dans le fait que ses investissements de plusieurs milliards de dollars dans l'intelligence artificielle (IA) génèrent une nouvelle vague de demande.

* SECTEUR PÉTROLIER - Alors que la reprise des frappes au Moyen-Orient prend en étau les cours pétroliers, les principaux contrats étant en passe d'enregistrer une hausse mensuelle de près de 20%, les investisseurs prennent connaissance des résultats des principales compagnies pétrolières américaines.

EXXONMOBIL XOM.N a fait état vendredi d'un bénéfice du deuxième trimestre inférieur aux attentes, malgré des résultats au plus haut depuis quatre ans portés par la hausse des cours du pétrole et l'amélioration des marges de raffinage résultant de la guerre au Moyen-Orient.

CHEVRON CVX.N a dépassé vendredi les attentes des analystes au deuxième trimestre, enregistrant son bénéfice le plus élevé depuis au moins six ans, la flambée des prix du pétrole liée au conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran ayant dopé les résultats des grandes compagnies pétrolières.

* APPLE AAPL.O - L'action chute de 7,3% en avant-Bourse après que le géant technologique a averti que les contraintes d'approvisionnement pèseraient sur sa croissance, ce qui a incité les investisseurs à regarder au-delà des pénuries à court terme pour évaluer l'impact d'une hausse attendue du prix de l'iPhone.

* TESLA TSLA.O - Elon Musk a qualifié vendredi d'infox un article du Wall Street Journal selon lequel les dirigeants de sa société de véhicules électriques auraient reçu pour consigne de se préparer à une scission de ses activités en Chine en vue d’une éventuelle fusion avec sa société d’exploration spatiale SpaceX SPCX.O .

L’action du constructeur de véhicules électriques progresse d’environ 2% en avant-Bourse.

* BOEING BA.N a annoncé jeudi avoir transmis une proposition de convention collective au syndicat représentant environ 17.000 ingénieurs et techniciens de sa division d'avions commerciaux.

L'équipe de négociation a approuvé l'accord, selon un communiqué publié sur le site Internet du syndicat, tandis qu'aucun détail concernant la proposition de convention collective n'était disponible dans l'immédiat.

* REDDIT RDDT.N - L'action recule de 9% en pré-ouverture après que la plateforme de réseaux sociaux a indiqué jeudi que les fluctuations du trafic provenant des moteurs de recherche avaient pesé sur la croissance du nombre d'utilisateurs aux États-Unis au deuxième trimestre, éclipsant ainsi des prévisions de chiffre d'affaires optimistes.

* MCKINLEY ACQUISITION CORP MKLY.O - La société de technologies de défense Space-Eyes a accepté d'entrer en bourse par le biais d'une fusion avec la société d'acquisition à vocation spécifique (SAV), dans le cadre d'une opération valorisant l'entité issue de la fusion à 638 millions de dollars, ont annoncé vendredi les deux sociétés, confirmant ainsi une information publiée précédemment par Reuters.

Eric Trump, le fils du président américain Donald Trump, est récemment devenu le troisième investisseur privé de Space-Eyes et devrait occuper le poste de conseiller stratégique au sein de l'entité issue de la fusion, selon ces sources.

* MODERNA MRNA.O a fait état vendredi d'un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieur aux attentes, grâce à son partenariat à long terme avec le gouvernement britannique dans le domaine des vaccins, tout en se préparant au lancement éventuel de son vaccin contre la grippe.

* MONOLITHIC POWER SYSTEMS MPWR.O prévoit pour le troisième trimestre un chiffre d'affaires compris entre 1,14 milliard et 1,16 milliard de dollars, soit un montant supérieur à l'estimation des analystes de 981,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

En avant-Bourse, l'action bondit de plus de 7% à 1.421,29 dollars lors des échanges avant l'ouverture.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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