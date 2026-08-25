 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street ouvre en hausse avec le rebond de la "tech"
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 15:50
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, portée par les valeurs technologiques, qui reprennent des couleurs après une vague de ventes la veille et avant les résultats de Nvidia mercredi, les investisseurs faisant fi des dernières sanctions américaines contre l'Iran.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 180,17 points, soit 0,34%, à 53.597,33 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,37% à 7.681,49 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,66%, soit 171,56 points, à 26.151,75.

Ces gains traduisent également un regain de confiance sur les marchés d'actions après une semaine marquée par de fortes tensions dans le compartiment obligataire, sur fond d'inquiétudes quant aux dépenses publiques américaines.

Alors que les marchés sont toujours partagés entre engouement pour la croissance de l'IA et craintes sur les valorisations, les résultats de Nvidia, attendus mercredi soir, animent déjà les indices, tout signe d'un ralentissement de la croissance de ce baromètre du secteur étant susceptible de raviver les inquiétudes.

"Au vu des antécédents de Nvidia, il ne serait pas surprenant que l'entreprise atteigne les chiffres annoncés", prévoit Fabien Yip, analyste chez IG.

"Mais je pense que ce que les gens cherchent à comprendre, c'est s'il y a des inquiétudes concernant les transactions circulaires qui alimentent sa croissance et si ce taux de croissance est viable au cours des prochains trimestres", nuance-t-il.

"Les valorisations suscitent certes quelques inquiétudes, mais la hausse que nous avons connue sur les marchés boursiers n'est pas injustifiée, car les bénéfices sont solides", déclare Geoff Strotman, directeur d'Alpha Investment Research chez Segal Marco Advisors.

Dans les premiers échanges, Nvidia prend 1,63%, et le fabricant de puces mémoire Micron <MU.O2,85%, tandis que les sociétés de stockage de données Western Digital WDC.O et Sandisk SNDK.O gagnent respectivement 2,59% et 2,37%.

AMD AMD.O grimpe de 3,5%, porté par un relèvement de la recommandation du courtier Raymond James.

Dick's Sporting Goods DKS.N chute de 21% après avoir abaissé ses prévisions annuelles et Target TGT.N perd 2% à la suite d'un scandale lié à des costumes d'Halloween jugés racistes.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N44M0CI

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|========================================================

NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
475,0000 USD NASDAQ +4,00%
DICK'S SPORT GOO
133,890 USD NYSE -25,43%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
53 482,19 Pts Index Ex +0,12%
NASDAQ Composite
26 098,00 Pts Index Ex +0,45%
S&P 500 INDEX
7 665,43 Pts CBOE +0,16%
SANDISK
1 499,7050 USD NASDAQ +0,44%
TARGET
163,390 USD NYSE -3,82%
USA BENCHMARK 10A
4,751 Rates +0,04%
WESTERN DIGITAL
434,5250 USD NASDAQ -0,20%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0839 +5,93%
CAC 40
8 446,66 -0,08%
ATON
0,0196 +15,29%
Pétrole Brent
89,63 -2,58%
HAFFNER ENERGY
0,573 -0,35%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank