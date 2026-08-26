Dolly Parton, légende américaine de la musique country et "figure fédératrice", s'éteint à 80 ans

Dolly Parton se produit à Londres le 5 juillet 2008 ( AFP / LEON NEAL )

La légende américaine de la musique country Dolly Parton, inoubliable interprète de "Jolene" et "figure fédératrice" à la popularité immense, s'est éteinte à 80 ans mardi, suscitant une intense vague d'émotion.

"Elle a toujours été présente sur votre télévision, votre tourne-disque, vos CD ou dans la playlist de votre téléphone, devenant un membre à part entière de votre famille", a déclaré son neveu dans une vidéo annonçant son décès, diffusée sur les réseaux sociaux de la star.

La famille de la chanteuse n'a pas précisé la cause de sa mort, mais les médias américains, citant des représentants de l'artiste, ont rapporté qu'elle était décédée après "un bref combat contre le cancer".

Signe de l'émotion qui a saisi l'Amérique, Donald Trump a ordonné de mettre les drapeaux en berne pour une semaine et regretté une "vraie perte pour des millions de personnes".

"Dolly Parton était unique" et "racontait avec sincérité, humilité et sensibilité les histoires des Américains ordinaires", a salué l'ex-président démocrate Bill Clinton sur X.

"Quelle merveilleuse autrice-compositrice et interprète. Elle a rassemblé tant de gens", a admiré Mick Jagger, le chanteur des Rolling Stones.

De la plume de Dolly Parton ont émergé quelque 3.000 titres, dont des classiques comme "Jolene" (1973) et "I Will Always Love You" (1974), dont la reprise en 1992 par Whitney Houston fut un succès planétaire.

A New York, l'emblématique Empire State Building lui rendra hommage en scintillant de rose dans la soirée, à 21H25 locales, en référence à "9 to 5", un autre de ses tubes.

Monument

Erica Moore, 37 ans, était au volant vers Washington mardi quand elle a appris la nouvelle de son décès. "On a mis du Dolly Parton dans la voiture", raconte-t-elle à l'AFP, ajoutant qu'elle compte se rendre à Nashville, capitale du Tennessee (sud) natal de la chanteuse, mercredi: "J'imagine qu'il va y avoir un grand rassemblement."

Steve Bowman, entrepreneur de 63 ans, se souviendra de Dolly Parton comme d'une "figure très fédératrice dans notre pays". "Il n'y a pas beaucoup de gens qui n'aimaient pas Dolly Parton."

On savait l'icône de la chanson malade depuis un certain temps. En mai, elle avait annulé une série de concerts prévus à Las Vegas, comme une première fois en octobre dernier.

Dolly Parton avait expliqué que sa convalescence était en bonne voie, mais qu'elle n'était pas encore prête à remonter sur scène, évoquant des systèmes immunitaire et digestif "mis à rude épreuve".

L'autrice-interprète, également actrice, puissante femme d'affaires et philanthrope, espérait encore inaugurer un musée et un hôtel en fin d'année à Nashville.

Au cours de ses soixante ans de carrière, la reine de la country a sorti près d'une cinquantaine d'albums, écoulé plus de 100 millions de disques et construit l'une des plus grosses fortunes de la scène musicale américaine.

Artiste multirécompensée qui écrivait ses propres chansons, maîtrisait son image et gérait sa carrière de main de maître dans une industrie principalement masculine, jusqu'à devenir un monument de la chanson aux Etats-Unis, elle a incarné une figure féministe - sans le revendiquer.

"Dollywood"

"Son exemple nous a persuadé que tout était possible. Jamais une porte ne lui a résisté, et celles qu'elle a ouvertes ont marqué et changé le cours de l'histoire", loue son neveu.

Dolly Parton entourée de Steven Spielberg, Zubin Mehta Smokey Robinson et Andrew Lloyd Webber, à Washington, le 2 novembre 2006 ( AFP / LESLIE E. KOSSOFF )

Ses coiffures blondes défiant la gravité comme son audace vestimentaire ont contribué à leur manière à forger sa légende.

Dolly Rebecca Parton était née le 19 janvier 1946 dans une cabane au fin fond du Tennessee, quatrième d'une fratrie pauvre de douze enfants.

Dès 13 ans, elle chantait sur la scène mythique du Grand Ole Opry, à Nashville, dont l'émission de radio country était diffusée dans toute l'Amérique.

Elle s'y était installée dès le bac en poche, à la fin des années 1960, et s'était rapidement imposée comme l'une des chanteuses américaines les plus populaires.

Entrepreneuse accomplie, Dolly Parton a aussi lancé maison d'édition, station de radio, restaurants, ou encore un parfum, "Dolly", à 75 ans.

Son immense popularité se mesure peut-être encore mieux qu'ailleurs à "Dollywood", le parc d'attractions qu'elle a ouvert en 1986 près de là où elle a grandi, et qui accueille plusieurs millions de visiteurs par an.

Son mari pendant près de 60 ans, Carl Dean, rencontré à l'âge de 18 ans, est décédé en 2025.