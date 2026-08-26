* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :
* GTT GTT.PA - Le groupe d'ingénierie navale a annoncé mardi avoir reçu une commande pour la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers pour le compte de l’armateur émirati ADNOC Logistics and Services ADNOCLS.AD .
* MONTE DEI PASCHI DI SIENA BMPS.MI - Le ministre italien de l'Économie a déclaré mardi à des élus régionaux que Rome ne vendrait sa participation de 4,8% dans la banque italienne, visée par une offre hostile d'INTESA SANPAOLO ISP.MI et dont le principal actionnaire est CRÉDIT AGRICOLE CAGR.PA , qu'une fois que la bataille pour son contrôle sera achevée.
* KLÉPIERRE LOIM.PA - L'opérateur français de centres commerciaux a annoncé mardi l'émission d'un emprunt obligataire vert de 500 millions d’euros d’une maturité de 8 ans.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N43Q1NY
(Rédigé par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer