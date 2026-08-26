 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 06:00
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* GTT GTT.PA - Le groupe d'ingénierie navale a annoncé mardi avoir reçu une commande pour la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers pour le compte de l’armateur émirati ADNOC Logistics and Services ADNOCLS.AD .

* MONTE DEI PASCHI DI SIENA BMPS.MI - Le ministre italien de l'Économie a déclaré mardi à des élus régionaux que Rome ne vendrait sa participation de 4,8% dans la banque italienne, visée par une offre hostile d'INTESA SANPAOLO ISP.MI et dont le principal actionnaire est CRÉDIT AGRICOLE CAGR.PA , qu'une fois que la bataille pour son contrôle sera achevée.

* KLÉPIERRE LOIM.PA - L'opérateur français de centres commerciaux a annoncé mardi l'émission d'un emprunt obligataire vert de 500 millions d’euros d’une maturité de 8 ans.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N43Q1NY

(Rédigé par Augustin Turpin)

Valeurs associées

BANCA MPS
11,672 EUR MIL +0,48%
CREDIT AGRICOLE SA
19,005 EUR Euronext Paris -0,42%
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
207,0000 EUR Euronext Paris +2,07%
INTESA SANPAOLO
6,840 EUR MIL +0,31%
KLEPIERRE
39,140 EUR Euronext Paris +0,20%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
86,32 -0,83%
Or
4 640,71 -0,38%
CAC 40
8 439,2 -0,16%
EUR/USD SPOT
1,16635 -0,07%
TOTALENERGIES
75,7 -0,37%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank