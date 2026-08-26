Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* GTT GTT.PA - Le groupe d'ingénierie navale a annoncé mardi avoir reçu une commande pour la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers pour le compte de l’armateur émirati ADNOC Logistics and Services ADNOCLS.AD .

* MONTE DEI PASCHI DI SIENA BMPS.MI - Le ministre italien de l'Économie a déclaré mardi à des élus régionaux que Rome ne vendrait sa participation de 4,8% dans la banque italienne, visée par une offre hostile d'INTESA SANPAOLO ISP.MI et dont le principal actionnaire est CRÉDIT AGRICOLE CAGR.PA , qu'une fois que la bataille pour son contrôle sera achevée.

* KLÉPIERRE LOIM.PA - L'opérateur français de centres commerciaux a annoncé mardi l'émission d'un emprunt obligataire vert de 500 millions d’euros d’une maturité de 8 ans.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N43Q1NY

(Rédigé par Augustin Turpin)