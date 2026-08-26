Après plusieurs revers, Trump conforté dans une primaire en Caroline du Sud

Le président américain Donald Trump arrive sur la scène d'un meeting de soutien à Darline Graham, candidate républicaine au Sénat, à Myrtle Beach (Caroline du Sud), le 21 août 2026 ( AFP / SAUL LOEB )

Donald Trump a obtenu un répit mardi à l'approche des élections de mi-mandat avec la victoire d'une de ses protégées, la sénatrice sortante Darline Graham, aux primaires de Caroline du Sud, après une série de défaites pour des candidats soutenus par le président.

La candidate de 62 ans, qui avait remplacé son frère Lindsey Graham après le décès en juillet de cet élu proche de Donald Trump, a remporté l'investiture républicaine face au député ultraconservateur Ralph Norman, selon CNN, CBS et NBC.

Cette victoire offre une bouffée d'air au dirigeant, dont la mainmise sur le parti est ébranlée par une cote d'opinion en berne et des sondages qui annoncent une défaite des républicains aux élections de début novembre.

Donald Trump n'avait pas ménagé son soutien à Darline Graham, qu'il était venu soutenir en personne lors d'un déplacement en Caroline du Sud la semaine dernière.

Mardi, il a encore salué "une personne spectaculaire et une véritable patriote américaine".

En elle, Donald Trump espère pouvoir compter sur une alliée fidèle au Sénat, où certains élus de son camp lui ont récemment donné du fil à retordre et pour lequel plusieurs candidats ont déjà été investis sans son soutien.

"Pas mon truc"

La candidature de Darline Graham, qui a longtemps travaillé sur les questions du handicap en Caroline du Sud, a provoqué des divisions au sein du Parti républicain dans cet Etat du sud-est, nombreux étant ceux qui s'indignent qu'elle ait hérité du siège de son frère alors qu'elle ne dispose pas d'expérience politique.

Ce manque d'expérience a été mis en exergue la semaine dernière lors d'un débat télévisé où la candidate a perdu ses moyens face à une question sur Taïwan.

"La sécurité nationale, ce n'est pas mon truc", a-t-elle tenté de justifier.

Elle était opposée au député ultraconservateur Ralph Norman, lui aussi trumpiste mais dépourvu du soutien présidentiel.

Outre la Caroline du Sud, un scrutin dans l'Oklahoma met également mardi à l'épreuve l'influence de Donald Trump sur les primaires.

Le président y soutient Mike Mazzei, ancien élu local et riche financier, face à Gentner Drummond, actuel procureur général, tous en deux en lice pour le poste de gouverneur de cet Etat du Sud.

Les deux candidats s'opposent notamment sur un projet gigantesque de raffinerie d'aluminium, porté par les Emirats arabes unis et que Donald Trump soutient, mais qui fait face à une forte opposition locale, selon le journal Oklahoma Voice.

10 défaites

La victoire de Darline Graham offre une petite éclaircie au président républicain, qui a vu récemment dix de ses candidats balayés, dont six durant le seul mois d'août, selon un décompte de CNN.

Parmi les échecs les plus cuisants figure celui enregistré début août dans le Michigan par Amir Hassan, face à un candidat qui avait mis fin auparavant à sa campagne, Tom Smith.

Ces 10 défaites, c'est autant qu'en 2018, 2020, et 2024 mis ensemble, a souligné CNN. En 2022, 12 candidats soutenus par celui qui était alors ex-président avaient perdu aux primaires.

Face à ces résultats, Donald Trump a défendu dimanche son bilan, assurant sur Truth Social qu'un soutien de sa part était "aussi puissant que jamais".

Ceux qui ont perdu, "il était quasiment impossible pour eux de gagner, mais je me suis senti dans l'obligation de les soutenir", selon le président.

Même s'ils n'ont pas toujours été adoubés, les vainqueurs sont toutefois tous trumpistes, illustrant le poids encore imposant du milliardaire au sein des républicains.

Ainsi, il est encore presque impossible pour un candidat qui s'oppose à Donald Trump de gagner sa primaire, comme en a fait l'expérience le député Thomas Massie, fervent partisan de la publication du dossier Epstein, qui a perdu l'investiture dans le Kentucky en mai.