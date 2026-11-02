Wall Street ouvre en hausse à la veille des "midterms", optimisme sur le pétrole

La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, à la veille des élections de mi-mandat aux Etats-Unis et avant une nouvelle salve de résultats d'entreprises, tandis que le pétrole recule sur fond d'espoirs d'avancées diplomatiques au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 403,09 points, soit 0,78%, à 52.173,40 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,45% à 7.613,87 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,63%, soit 159,07 points, à 25.596,07 points.

Une semaine après l'Europe, les États-Unis sont également passés à l'heure d'hiver au cours du week-end, ramenant l'ouverture de la Bourse de New York à 15h30, heure de Paris.

Parmi les principaux événements de cette semaine figurent mardi les élections américaines de mi-mandat ("midterms"), qui détermineront si les démocrates parviendront à arracher le contrôle du Congrès au Parti républicain du président Donald Trump.

Les démocrates sont largement donnés favoris pour remporter la Chambre des représentants, mais l’issue au Sénat reste plus incertaine.

"Les élections de mi-mandat sont généralement défavorables au parti au pouvoir, et une victoire démocrate à la Chambre des représentants ramènerait les États-Unis à un gouvernement divisé, ce qui n’aurait rien d’inhabituel", a déclaré Seth Meyer, responsable mondial de la gestion des portefeuilles clients chez Janus Henderson Investors.

Des analystes soulignent toutefois que les résultats du scrutin pourraient altérer la marge de manoeuvre budgétaire de Donald Trump.

L'appétit pour le risque est stimulé par la chute de plus de 4% des cours du pétrole, les négociations entre responsables iraniens et médiateurs qataris en vue d’un accord avec les Etats-Unis faisant espérer une atténuation des perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient.

En parallèle, la saison des résultats se poursuit, avec la technologie toujours dans le viseur et notamment la publication prévue dans la soirée d'Apple AAPL.O , afin d'affiner l'évaluation des craintes concernant les investissements massifs dans l'intelligence artificielle (IA).

Aux valeurs, l'opérateur hôtelier Marriott MAR.O avance de 4,8% à la suite d'un relèvement de son objectif de croissance annuelle par chambre disponible (RevPAR).

Marvell Technology MRVL.O a annoncé lundi le rachat du fabricant de composants optiques Lumentum LITE.O dans le cadre d'une opération évaluée à 115 milliards de dollars (128,94 milliards d'euros), faisant reculer leurs actions respectives de 6,1% et de 11,2%.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL5N46J0E0

(Rédigé par Coralie Lamarque)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|