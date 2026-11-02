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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 13:30

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(Actualisé avec Estée Lauder, Marriott, secteur des semi-conducteurs, Marvell, Tesla, SpaceX, cours en avant-Bourse et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,45% pour le Dow Jones .DJI , de 0,4% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,74% pour le Nasdaq .IXIC :

* ESTÉE LAUDER EL.N a relevé lundi ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfice, misant sur la résilience de la demande pour ses marques haut de gamme de soins de la peau et de parfums à l'approche de la saison des fêtes de fin d'année.

L'action progresse d'environ 4% dans les échanges en avant-Bourse.

* MARRIOTT MAR.O - L'opérateur hôtelier a revu à la hausse lundi ses prévisions de croissance du revenu par chambre disponible (RevPAR) pour l'ensemble de l'année, misant sur le fait que la forte demande touristique stimulera les réservations dans l'ensemble de ses établissements.

L'action gagne 3,4% en avant-Bourse.

* APPLE AAPL.O et PALANTIR PLTR.O doivent publier leurs résultats respectifs après la clôture.

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - Les valeurs du secteur des puces électroniques restent à surveiller après leur forte chute de vendredi dernier, qui a été particulièrement rude pour INTEL

INTC.O , dont le titre a plongé de près de 29% après que le groupe a anticipé un flux de trésorerie négatif pour 2026.

L'action Intel perd 0,87% en avant-Bourse, NVIDIA NVDA.O prend en revanche 1,43% et AMD AMD.O gagne 1,62%.

MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O a par ailleurs annoncé lundi le rachat du fabricant de composants optiques LUMENTUM LITE.O dans le cadre d'une opération évaluée à 115 milliards de dollars(128,94 milliards d'euros), alors que le fabricant de puces sur mesure intensifie sa concurrence face à son grand rival BROADCOM AVGO.O dans un contexte d'essor des dépenses liées à l'intelligence artificielle (IA).

L'action Marvel prend 3,1% en avant-Bourse.

* SPACEX SPCX.O est en pourparlers pour racheter Boost Mobile, le service de téléphonie mobile d'ECHOSTAR ECHO.O , ou pour obtenir l'accès à son réseau, qu'il loue à AT&T T.N et T-MOBILE TMUS.O , rapporte lundi le Washington Post.

* SECTEUR DES CRYPTOMONNAIES - Binance indique lundi que ses clients ont retiré 4,72 milliards de dollars (environ 4,21 milliards d'euros), soit 2,8% des actifs de la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, après que les retraits d'actifs numériques ont été de nouveau autorisés dimanche au lendemain d'un vol de 6,3 milliards de dollars.

Les traders continuent toutefois, de faire confiance à l'entreprise, même si les grands investisseurs risquent de se montrer plus prudents vis-à-vis des cryptomonnaies.

* TESLA TSLA.O - Les immatriculations de nouvelles voitures du constructeur automobile américain ont augmenté sur plusieurs marchés d'Europe du Nord en octobre, malgré une concurrence croissante de la part des groupes chinois.

* ALPHABET GOOGL.O - La société mère de Google a lancé lundi une émission d'obligations libellées en euros, selon le service d'information IFR, afin de tester l'intérêt des investisseurs après la récente vague de ventes massives qui a touché les actions et les obligations du secteur technologique, dans un contexte de craintes sur l'intelligence artificielle (IA).

(Rédigé par Diana Mandiá et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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