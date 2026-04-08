Wall Street ouvre en forte hausse après le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran

La Bourse de New York a ouvert en nette hausse mercredi, portée par l'annonce d'un cessez-le-feu de deux semaines au Moyen-Orient, qui provoque un soulagement sur les marchés financiers dans le monde entier et fait naître l'espoir d'un déblocage prochain des flux pétroliers et de gaziers via le détroit d'Ormuz.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 1.381,79 points, soit 2,97%, à 47.966,25 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, monte de 170,59 points, soit 2,58%, à 6.787,44 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC progresse de 771,16 points, soit 3,50%, à 22.789 points.

L'indice Russell 2000 .RUT des petites et moyennes valeurs bondit de 3,4%, à un sommet de plus d'un mois.

L'annonce du cessez-le-feu est intervenue moins de deux heures avant la date butoir fixée par le président américain Donald Trump d'un anéantissement de "toute une civilisation" si Téhéran ne rouvrait pas le détroit d'Ormuz, étroite voie navigable par laquelle passe environ un cinquième du commerce mondial du pétrole.

L'effet sur les actifs financiers a été immédiat: le pétrole chutant de plus de 15%, l'indice de la volatilité refluant de près de 22% pour tomber à un creux de deux semaines, la tension retombant également sur les rendements obligataires et le dollar cédant du terrain.

"Tout signe indiquant que le cessez-le-feu ne tient qu'à un fil peut rapidement inverser l'amélioration de l'appétit pour le risque observé aujourd'hui, les prix du pétrole étant susceptible de réagir en premier", prévient toutefois Achilleas Georgolopoulos, analyste marchés chez le courtier XM.

Aux valeurs, les géants pétroliers Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N perdent respectivement 7,60% et 6,22% avec la reflux des cours du brut, dont le compartiment sectoriel sur le S&P 500 .SPNY abandonne 6,52%.

A l'inverse le secteur du voyage est recherché: les compagnies aériennes United Airlines UAL.O , Delta Air Lines

DAL.N et American Airlines AAL.O s'envolant de plus de 10%.

Les grandes banques américaines, exposées à une détérioration de la conjoncture, profitent également du regain d'appétit pour le risque: JPMorgan Chase JPM.N , Bank Of America BAC.N , Citigroup C.N , Wells Fargo WFC.N , Goldman Sachs GS.N et Morgan Stanley MS.O prennent de 3% à 6%.

Levi Strauss & Co LEVI.N grimpe de 12,63%, le fabricant de jeans ayant relevé sa prévision annuelle de chiffre d'affaires et de bénéfice.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N40R0V6

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)