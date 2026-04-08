(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Delta Air Lines, Blue Owl, Deere)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 2,56% pour le Dow Jones .DJI , de 2,65% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 3,35% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DES HYDROCARBURES - Les géants pétroliers EXXON MOBIL XOM.N et CHEVRON CVX.N perdent respectivement en avant-Bourse 6,3% et 4,6%, tandis que les producteurs de pétrole et de gaz OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N , DEVON ENERGY DVN.N , DIAMONDBACK ENERGY FANG.O et CONOCOPHILLIPS COP.N abandonnent entre 5% et 8%. Les sociétés de services pétroliers BAKER HUGHES BKR.O et SLB SLB.N cèdent de leur côté 2,6% et 4,1%, respectivement.

Le président américain Donald Trump a décidé dans la nuit de mardi à mercredi de reporter sa menace d'une destruction de l'Iran et annoncé un cessez-le-feu de deux semaines avec Téhéran avec une réouverture immédiate du détroit d'Ormuz. Cela a fait chuter les cours du pétrole sous la barre symbolique des 100 dollars.

* SECTEUR DU VOYAGE - En avant-Bourse, la compagnie aérienne UNITED AIRLINES UAL.O décolle de 9,8%, DELTA AIR LINES DAL.N de 6,8%, AMERICAN AIRLINES AAL.O de 8,6%, SOUTHWEST AIRLINES

LUV.N de 8,2% et JETBLUE AIRWAYS JBLU.O de 7,7%.

Delta Air Lines a par ailleurs annoncé mercredi prévoir un bénéfice inférieur aux attentes au deuxième trimestre et a jugé prématuré d'actualiser ses perspectives annuelles, évoquant les incertitudes provoquées par la forte hausse des prix du carburant liée au conflit au Moyen-Orient.

Les croisiéristes CARNIVAL CCL.N , NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS NCLH.N et ROYAL CARIBBEAN RCL.N prennent pour leur part en avant-Bourse de 10,2% à 8,8%, tandis que les agences de voyage en ligne BOOKING HOLDINGS BKNG.O , EXPEDIA GROUP

EXPE.O , TRIPADVISOR TRIP.O avancent de 4,5% à 5,2%.

Les spécialistes des services hôteliers sont également recherchés: AIRBNB ABNB.O bondit de 3%, tandis que MARRIOTT INTERNATIONAL MAR.O , HYATT HOTELS H.N , HILTON WORLDWIDE

HLT.N , WYNDHAM HOTELS WH.N gagnent de 1,5% à 4,6%.

* SECTEUR BANCAIRE - Les valeurs bancaires, particulièrement exposées à un choc économique et aux craintes sur l'inflation, profitent à leur tour de l'annonce du cessez-le-feu temporaire entre les Etats-Unis et l'Iran. JPMORGAN CHASE JPM.N , la plus grande banque américaine, gagne 2,5% en avant-Bourse, tandis que BANK OF AMERICA BAC.N monte de 2,3%. CITIGROUP C.N , WELLS FARGO WFC.N , GOLDMAN SACHS GS.N et MORGAN STANLEY MS.O prennent de 2,7% à 3,6%.

* SECTEUR DES CRYPTOACTIFS - L'annonce de la réouverture du détroit d'Ormuz et d'un cessez-le-feu de deux semaines entre les Etats-Unis et l'Iran favorise l'appétit pour le risque, permettant au bitcoin de grimper de près de 5%, soit un pic de trois semaines. Les plateformes de cryptos COINBASE GLOBAL

COIN.O et GEMINI GLOBAL GEMI.O avancent respectivement de 5,3% et 6,9%. STRATEGY MSTR.O , la plus grande entreprise détentrice de bitcoins, grimpe de 6,6%. Les groupes de minage CLEANSPARK CLSK.O , RIOT PLATFORMS RIOT.O et MARA HOLDINGS

MARA.O progressent de 5,7%, à 7%.

* LEVI STRAUSS & CO LEVI.N grimpe de 11% en avant-Bourse. Le fabricant de jeans a relevé mardi sa prévision annuelle de chiffre d'affaires et de bénéfice, la forte demande pour ses produits et la vigueur de ses activités dans la vente directe au consommateur étant susceptibles de compenser l'impact des droits de douane aux Etats-Unis.

* BLUE OWL OWL.N - L'agence de notation Moody's a dégradé mardi la perspective d'un fonds Blue Owl d'une valeur de 36 milliards de dollars, de "stable" à "négative", invoquant des demandes de rachat "nettement plus élevées" que celles de ses concurrents au premier trimestre.

Les investisseurs devraient toutefois se concentrer plutôt sur le soulagement apporté par le cessez-le-feu en Iran. L'action Blue Owl bondit ainsi de 4,8% dans les échanges en avant-Bourse, et une hausse similaire est attendue pour BLACKSTONE BX.N , KKR KKR.N et APOLLO APO.N .

* GENERAL MOTORS GM.N va rappeler 271.770 voitures aux Etats-Unis en raison d'un problème avec la caméra de recul, a déclaré mercredi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l'agence américaine de la sécurité routière.

* GM GM.N , FORD F.N - Les constructeurs automobiles américains accusent l'Union européenne de vouloir empêcher l'entrée dans le bloc de très gros pick-up, dont le Ford F-150, le Chevy Silverado et le Ram 1500, rapporte mercredi le Financial Times, citant un projet de modification des règles de sécurité.

* DIAMONDBACK ENERGY FANG.O - Roth MKM abaisse sa recommandation d'"acheter" à "neutre".

* DEERE DE.N - Jefferies a relevé sa recommandation à "conserver" contre "sous-performance".

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)