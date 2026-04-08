Eramet affirme conserver le soutien de ses principaux actionnaires

(Actualisé avec cours de Bourse, précisions)

Les principaux actionnaires d'Eramet

ERMT.PA , dont la famille Duval, ont renouvelé leur confiance à la stratégie de redressement du groupe minier français, a déclaré mercredi un porte-parole d'Eramet, en réaction à des informations de presse disant que la famille Duval réfléchissait à sa participation.

En février, l'entreprise a fait état de son intention à la fois d'augmenter son capital de 500 millions d'euros et de vendre des actifs pour lever du cash, dans la foulée de l'annonce d'une chute du bénéfice 2025 et d'une envolée de son endettement.

"Les principaux actionnaires d'Eramet ont réaffirmé leur soutien à la stratégie du groupe et au plan de financement annoncé le 18 février", a dit le porte-parole dans une déclaration transmise par e-mail.

"La direction et les actionnaires restent pleinement engagés dans la réussite de cette augmentation de capital", a-t-il poursuivi.

En fin de séance, le titre Eramet progressait de près de 3% à 51,7 euros, après avoir gagné jusqu'à 7% plus tôt dans la journée.

Le Financial Times a rapporté que la famille Duval avait fait appel à des banquiers afin de réfléchir à une cession de sa participation, le journal britannique ajoutant qu'elle avait mandaté Lazard pour étudier les options concernant sa participation de 37%.

Un représentant de la famille Duval a refusé de réagir à cette information, tout comme l'Agence des participations de l'Etat (APE), qui détient une participation de 27%.

Le porte-parole d'Eramet a confirmé que la famille Duval avait fait appel à une banque conseil, ajoutant qu'il s'agissait d'une démarche normale dans le cadre d'une augmentation de capital.

Le producteur de nickel, de manganèse et de lithium est également confronté à une crise de gestion à la suite du licenciement de l'ancien directeur général Paulo Castellari et à la suspension du directeur financier Abel Martins-Alexandre, survenus à quelques jours d'intervalle en février.

(Rédigé par Augustin Turpin et Gus Trompiz; édité par Benoit Van Overstraeten)