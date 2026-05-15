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Wall Street ouvre en baisse sur fond de craintes inflationnistes
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 16:03

La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, les craintes inflationnistes en raison de la guerre au Moyen-Orient prenant le pas sur la reprise jusqu'alors impulsée par l'intelligence artificielle.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 330,12 points, soit 0,66%, à 49.733,34 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,94% à 7.430,96 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 1,42%, soit 376,95 points, à 26.258,27.

Alors que la visite de Donald Trump en Chine s'est terminée vendredi, les déclarations du président américain ne permettent pas de savoir si Pékin, principal importateur de pétrole iranien, pourrait user de son influence auprès de Téhéran pour mettre fin au conflit avec les Etats-Unis.

À l'absence d'avancée sur le plan diplomatique s'ajoutent les données économiques publiées cette semaine qui accentuent les craintes inflationnistes en répercussion du conflit en Iran, minant un peu plus le moral des investisseurs.

"Les marchés réagissent à certaines données récentes sur l'inflation, qui ont pu être légèrement supérieures aux prévisions, ainsi qu'à la relative robustesse persistante de l'économie", a déclaré Kiran Ganesh, stratège multi-actifs chez UBS Global Wealth Management.

En conséquence, les marchés anticipent le risque que les banques centrales puissent juger nécessaire de relever les taux d'intérêt.

L'activité manufacturière dans la région de New York a toutefois progressé de manière inattendue en mai, son indice "Empire State" passant à +19,6 après +11,0 en avril, tandis que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur +7,5.

La production industrielle aux États-Unis a par ailleurs augmenté de 0,7% en avril alors que les analystes tablaient sur +0,3%, après une baisse de -0,3% en mars.

Aux valeurs, Boeing BA.N perd près de 3% après que Donald Trump a déclaré que la Chine avait accepté d'acheter 200 appareils de l'avionneur américain, avec un engagement potentiel pouvant aller jusqu'à 750 appareils, alors que des informations de presse avaient auparavant fait état d'une commande de 500 avions ou plus de la part de la Chine.

Le président américain a indiqué que ces avions seraient équipés de moteurs General Electric GE.N , qui pour sa part perd 1,72%.

L'action Microsoft progresse de 1,5%, le fonds spéculatif Pershing Square du milliardaire américain Bill Ackman ayant dévoilé vendredi une nouvelle prise de participation, invoquant une valorisation "convaincante".

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N41S0KS

(Rédigé par Coralie Lamarque)

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