(Actualisé avec précision sur le secteur technologique, Microsoft, compagnies aériennes, Blackstone, Papa John's International, Gemini, cours en avant-Bourse et ocntrats à terme)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,61% pour le Dow Jones .DJI , de 0,83% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,2% pour le Nasdaq .IXIC :

* APPLIED MATERIALS AMAT.O a publié jeudi des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté pour le troisième trimestre supérieures aux attentes, estimant que les dépenses consacrées aux centres de données et aux infrastructures d'intelligence artificielle (IA) devraient garantir une forte demande pour ses outils de fabrication de puces.

L'action recule toutedois de 2,8% dans les échanges en avant-Bourse, le rallye des valeurs technologiques, et en particulier des semi-conducteurs, devant s'essouffler vendredi, à l'instar des places boursières européennes et asiatiques.

* MICROSOFT MSFT.O - Le fonds spéculatif Pershing Square du milliardaire américain Bill Ackman dévoilera plus tard vendredi une nouvelle position sur Microsoft, a annoncé vendredi l'investisseur dans un message publié sur X, ajoutant que le géant technologique affichait une "valorisation très attractive".

* COMPAGNIES AÉRIENNES - Les actions du secteur reculent en avant-Bourse avec la nouvelle flambée des prix du pétrole. DELTA AIRL LINES DAL.N , UNITED AIRLINES UAL.O et SOUTHWEST AIRLINES LUV.N sont toutes indiqués dans le rouge.

* PAPA JOHN'S INTERNATIONAL PZZA.O - La société d'investissement Irth Capital collabore avec le plus grand franchisé américain de qui contrôle environ 10% des restaurants de la chaîne de pizzerias aux États-Unis, en vue de retirer le groupe de la Bourse, ont indiqué trois sources à Reuters.

L'action avance de 5% en avant-Bourse.

* BLACKSTONE BX.N et CD&R font partie des sociétés de capital-investissement aux premières étapes de l'examen d'offres pour Magnum Ice Cream Company MICCT.AS , ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier, moins de six mois après que le propriétaire des marques Cornetto et Ben & Jerry's a été scindé d'Unilever ULVR.L .

* APPLE AAPL.O - OpenAI étudie les recours juridiques possibles contre Apple, la start-up spécialisée dans l'IA n'ayant pas tiré les bénéfices escomptés de son accord avec le fabricant de l'iPhone, a déclaré jeudi une source au fait du dossier.

* ALPHABET GOOGL.O a vendu pour 576,5 milliards de yens (3,09 milliards d'euros) d'obligations libellées en yens, selon un prospectus publié vendredi, ce qui représente la plus importante émission de ce type jamais réalisée par une entreprise étrangère.

* DEXCOM DXCM.O - Le fabricant de dispositifs médicaux a annoncé jeudi qu'il allait nommer deux administrateurs indépendants et remanier un comité de son conseil d'administration, en collaboration avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management.

L'action gagne 2% en avant-Bourse.

* GEMINI SPACE STATION GEMI.O - La plateforme de cryptomonnaies bondit de 19,7% en avant-Bourse après avoir publié jeudi soir un chiffre d'affaires en hausse de 42% au premier trimestre.

* FIGMA FIG.N - La société de logiciels de conception Figma grimpe de 12,3% en avant-Bourse après avoir relevé jeudi sa prévision de chiffre d'affaires annuel, grâce à l'adoption massive de ses outils d'IA.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)