Wall Street ouvre en baisse, entre repli de la tech et remontée des taux obligataires

Un opérateur à la Bourse de New York, le 14 mai 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue en baisse vendredi, minée par un recul de la tech et par la hausse des taux obligataires, la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping n'ayant pas dissipé les craintes inflationnistes liées au conflit au Moyen-Orient.

Vers 14H00 GMT (16H00 à Paris), le Dow Jones lâchait 0,83%, le Nasdaq - à forte coloration technologique - chutait de 1,58% et l'indice élargi S&P 500 perdait 1,08%.

Plusieurs éléments tirent la place new-yorkaise vers le bas, dont "les craintes que la récente remontée des actions liées à l'IA" (intelligence artificielle, ndlr) ait atteint ses limites, explique Patrick O'Hare, analyste chez Briefing.com.

Après avoir porté le marché sur les dernières séances, les valeurs du secteur des semi-conducteurs évoluaient globalement dans le rouge vendredi.

Le fabricant de puces Nvidia - première capitalisation boursière mondiale - reculait de 3,91%. Intel glissait de 6,74%, AMD de 4,75% et Micron de 5,45%.

"Quand on assiste à une hausse aussi brutale que celle que nous avons vue récemment, les marchés peuvent se montrer très instables", remarque auprès de l'AFP Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

En parallèle, la vente massive d'obligations à l'échelle mondiale face aux craintes d'inflation pèse sur le moral des investisseurs.

Le rendement à dix ans des emprunts de l'Etat américain se tendait à 4,56% vers 14H00 GMT, contre 4,48% la veille. Le deux ans s'établissait à 4,07% contre 4,02%.

"Il est très difficile pour les marchés d'actions d'ignorer des fluctuations aussi marquées sur les obligations", souligne M. Sosnick.

Cette tension sur le marché obligataire "coïncide avec une nouvelle augmentation des prix du pétrole" vendredi, "qui coïncide elle-même avec la prise de conscience que le sommet Trump-Xi n'a débouché sur aucune avancée décisive pour mettre fin à la guerre en Iran", observe M. O'Hare.

Le président américain s'est contenté d'évoquer des propos encourageants de Xi Jinping, assurant que la Chine ne fournirait pas d'armes à Téhéran et qu'elle pourrait contribuer à la réouverture du détroit d'Ormuz.

Ce passage stratégique, par lequel transite habituellement un cinquième des exportations mondiales de pétrole et de gaz naturel liquéfié, est bloqué par l'Iran depuis le début de l'offensive israélo-américaine contre Téhéran le 28 février.

Au tableau des valeurs, la start-up américaine de puces électroniques Cerebras tombait de 10,38% à 278,78 dollars, dans le sillage du reste du secteur.

La veille, le titre avait été propulsé de plus de 68% pour son premier jour de cotation à Wall Street.

Le géant Microsoft (+1,54% à 415,75 dollars) évoluait dans le vert après que l'investisseur activiste Bill Ackman a annoncé que sa société d'investissement Pershing Square avait acheté des actions du groupe.

Microsoft "présente actuellement une valorisation très attractive", a-t-il dit dans un post sur X.

La plateforme américaine de design collaboratif Figma s'octroyait 12,01% à 22,67 dollars après avoir dépassé les attentes du marché au premier trimestre et revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année.

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