Wall Street ouvre en baisse, les semi-conducteurs et l'inflation pèsent

La Bourse de New York a ouvert en repli mardi en raison de la poursuite de prises de bénéfice dans le secteur des semi-conducteurs et de craintes liées à une envolée de l'inflation, malgré le recul momentané des cours du pétrole sur fond d'espoir d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 232,44 points, soit 0,47%, à 49.453,68 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 34,03 points, soit 0,46%, à 7.369,02 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 157,13 points, soit 0,60%, à 25.933,61 points.

Comme dans la séance précédente, le secteur des semi-conducteurs anime les échanges à Wall Street alors que Nvidia NVDA.O , baromètre de l'intelligence artificielle (IA), doit publier mercredi ses résultats trimestriels. Le titre recule de 1,11%, troisième séance consécutive de repli, les investisseurs se détournant des valeurs liées aux puces, dont les valorisations élevées ont contribué à propulser les indices américains à des sommets historiques.

Dans le sillage de Nvidia, Micron Technology MU.O abandonne 0,64%, Seagate Technology STX.O 1,42% et Western Digital WDC.O 1,61%, après de fortes hausses ces dernières semaines.

A l'inverse les éditeurs de logiciels, dont les titres ont été récemment chahutés dans la crainte d'une "disruption" de l'IA dans le secteur, sont recherchés. Workday WDAY.O progresse de 2,73%, Intuit INTU.O de 2,67% et ServiceNow

NOW.N de 4,59%.

Dans le reste de l'actualité des entreprises, Home Depot

HD.N recule de 4,47% après ses résultats du premier trimestre. Toujours dans la distribution, Walmart WMT.O , qui publiera ses comptes financiers jeudi, perd 0,63% alors que les investisseurs cherchent à obtenir une vision plus claire de la situation des consommateurs américains dans un contexte de pressions inflationnistes généralisées.

La vague vendeuse sur les marchés obligataires dans le monde, alimentée par la crainte d'un resserrement de la politique monétaire des grandes banques centrales pour juguler l'inflation, alors que le conflit au Moyen-Orient a fait flamber

les cours pétroliers, affecte les actions. Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR monte mardi de 3,6 points de base, à 4,65%, soit un sommet depuis février 2025.

"Nous sommes toujours dans le même contexte macroéconomique, qui n'est pas idéal pour les actions", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank.

"Les résultats meilleurs que prévu et les attentes sur les bénéfices (...) sont déjà pris en compte dans les cours. Le marché recommence à intégrer les risques macroéconomiques et géopolitiques, ce qui pèse sur les valeurs technologiques qui avaient jusqu'à présent progressé", ajoute-t-elle.

Sur le plan géopolitique, le président Donald Trump a déclaré lundi qu'il y avait de "très grandes chances" que les Etats-Unis parviennent à un accord avec l'Iran pour l'empêcher de développer l'arme nucléaire, après avoir dit renoncer à effectuer de nouveaux bombardements contre Téhéran. Cela contribue à faire refluer les cours du pétrole, sans pour autant faire redescendre la volatilité à Wall Street, l'indice VIX

.VIX fluctuant autour des 18 points.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N41W0KH

(Rédigé par Claude Chendjou; avec la contribution de Ragini Mathur et Utkarsh Hathi; édité par Blandine Hénault)