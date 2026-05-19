Wall Street recule, minée par les taux obligataires

Un opérateur à la Bourse de New York, le 14 mai 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue dans le rouge mardi, continuant de subir la pression de l'envolée des coûts de la dette obligataire, les marchés affichant leur crainte d'une inflation persistante à cause du conflit au Moyen-Orient.

Vers 14H05 GMT, le Dow Jones cédait 0,38%, l'indice Nasdaq reculait de 1,11% et l'indice élargi S&P 500 perdait 0,73%.

"Le marché boursier ne peut plus ignorer le marché obligataire, même si pendant un certain temps il était parvenu à faire fi des effets de la hausse des taux", commente auprès de l'AFP Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

Le rendement à 30 ans des emprunts de l'Etat américain a touché mardi un plus haut depuis 2007 et la crise financière, à 5,18%.

Selon M. Sosnick, "on n'assiste pas à une panique ou quoi que ce soit du genre", mais la place américaine commence à considérer que cette remontée du coût de la dette "est un problème".

"La flambée des prix du pétrole, survenue en réaction à l'attaque américano-israélienne contre l'Iran fin février, ne montre guère de signes de ralentissement", souligne David Morrison, de Trade Nation.

Les cours de l'or noir restent autour des 110 dollars le baril.

Les cours élevés de l'énergie font craindre un bond généralisé et durable des prix.

Les dernières données officielles ont d'ailleurs montré une forte accélération de l'inflation aux Etats-Unis en avril, reflétant l'envolée des prix à la pompe et des courses alimentaires plus onéreuses.

L'inflation grignotant la valeur du capital prêté, les créanciers demandent en compensation une prime de risque sous la forme de taux d'intérêt plus élevés.

Le rendement à dix ans des emprunts de l'Etat américain se tendait lui à 4,65% contre 4,59% lundi en clôture, et environ 3,94% avant la guerre.

Wall Street était parvenue à ignorer ces inquiétudes lors des deux premiers mois de conflit, portée par une très bonne saison de résultats trimestrielles et la vigueur du secteur technologique.

Mais les publications de performances trimestrielles se raréfient. Et "le secteur des semi-conducteurs semble connaître des prises de bénéfices, en prévision des résultats de Nvidia", souligne Steve Sosnick.

Première capitalisation mondiale, Nvidia (-1,54% à 218,89 dollars) dévoilera ses performances mercredi après la clôture.

Ailleurs à la cote, la chaîne américaine de magasins de bricolage Home Depot (-1,23% à 296,32 dollars) ne parvenait pas à remporter le suffrage des investisseurs malgré un premier trimestre supérieur aux attentes.

L'entreprise a confirmé ses prévisions pour l'année en cours, estimant que la demande restera robuste malgré les pressions économiques qui s'accumulent sur les ménages américains.

Le gestionnaire d'actifs Blackstone (-0,73% à 116,18 dollars) reculait après avoir annoncé son intention d'investir 5 milliards de dollars dans une société d'infrastructures d'intelligence artificielle (IA) en partenariat avec Google.

L'action Alphabet, maison mère du géant du numérique, cédait 1,44% à 387,80 dollars.

La chaîne de fast-food Shake Shack (+6,04% à 63,29 dollars) était recherchée après que plusieurs responsables, dont son patron, ont indiqué avoir acheté des actions pour un montant total supérieur à 3 millions de dollars, selon un document déposé auprès du gendarme boursier américain.

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