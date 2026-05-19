Trump vs. Massie: le Kentucky vote pour des primaires très suivies

Le député républicain Thomas Massie s'exprime lors d'une conférence de presse sur sa proposition de loi demandant la publication des documents du dossier Epstein, devant le Capitole de Washington, le 18 novembre 2025 ( AFP / DANIEL HEUER )

L'Etat américain du Kentucky vote mardi pour des primaires très attendues, après une campagne lors de laquelle Donald Trump a pesé de tout son poids pour faire perdre le député républicain Thomas Massie, fréquent opposant du président au Congrès.

Les habitants de cet Etat du centre-est des Etats-Unis sont appelés à choisir les candidats républicains et démocrates aux élections de mi-mandat de novembre, qui décideront du contrôle du Congrès et en grande partie de la suite du second mandat de Donald Trump.

Dans la primaire républicaine pour la quatrième circonscription du Kentucky, Thomas Massie, député conservateur de 55 ans, est opposé à Ed Gallrein, agriculteur et ancien membre des forces spéciales de la marine américaine.

L'élection aurait presque pu passer inaperçue en temps normal, mais Donald Trump n'a pas ménagé ses efforts ces dernières semaines pour faire gagner Ed Gallrein, mais surtout faire perdre Thomas Massie - perçu comme insuffisamment loyal envers le président de 79 ans.

Lundi, Donald Trump a multiplié les messages d'attaque sur sa plateforme Truth Social contre le député, très à droite sur l'échiquier politique mais qui revendique une fidélité à ses idées plutôt qu'à une seule figure.

- 30 millions -

Thomas Massie a notamment été le co-auteur de la loi qui a forcé l'an dernier le gouvernement Trump à rendre publics des documents du dossier Epstein.

Le candidat républicain Ed Gallrein parle lors d'un événement de campagne avec Donald Trump à Hebron, dans le Kentucky, le 11 mars 2026 ( AFP / Jim WATSON )

Plus récemment, il a proposé au vote une résolution pour exiger une fin de la guerre contre l'Iran, et une autre pour limiter les pouvoirs militaires de Donald Trump contre le Venezuela.

Autant d'actes de défiance inacceptables pour le président républicain qui s'est embarqué dans une campagne de vengeance pour faire perdre les élus de son camp qui ont osé s'opposer à lui à un certain moment.

Lundi, il a dépêché dans le Kentucky son ministre de la Défense, Pete Hegseth, pour un meeting aux côtés d'Ed Gallrein. Un geste inhabituel aux Etats-Unis pour un ministre en poste, et d'autant plus pour un ministre de la Défense en pleine guerre contre l'Iran.

Pour la quatrième circonscription du Kentucky, les médias américains soulignent que jamais autant d'argent n'a été déversé dans une campagne de primaire dans l'histoire des Etats-Unis, avec plus de 30 millions de dollars dépensés.

Thomas Massie a dénoncé de son côté des milliardaires étrangers au Kentucky qui "tentent d'acheter un siège".

- "Désespérés" -

Il a également pointé du doigt le rôle d'organisations pro-Israël, comme l'AIPAC, qui ont déversé des millions de dollars dans la campagne pour faire perdre cet élu opposé aux aides financières de Washington à l'allié israélien.

"Je suis celui qu'ils n'ont pas réussi à intimider, donc ils jettent tout leur poids contre moi", a déclaré Thomas Massie dimanche sur la chaîne ABC.

"Je suis devant dans les sondages, et ils sont désespérés", a ajouté le député.

Le député républicain Thomas Massie avant le discours sur l'état de l'Union de Donald Trump au Capitole de Washington, le 24 février 2026 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Les derniers bureaux de vote fermeront à 18H00 heure locale (23H00 GMT).

Les résultats s'annoncent incertains et seront certainement scrutés au sein d'un Parti républicain qui doit déjà imaginer l'après-Trump, tout en restant largement sous sa coupe.

D'autres Etats américains mènent également des primaires mardi. En Géorgie (sud-est), les républicains doivent choisir leur candidat pour battre en novembre Jon Ossoff, seul sénateur démocrate sortant dans un Etat gagné par Donald Trump en 2024.

La Géorgie vote également mardi pour deux sièges à la Cour suprême de l'Etat, tenus actuellement par des juges conservateurs. Les résultats devraient servir de puissant indicateur sur l'état d'esprit des électeurs dans cet Etat-clé, à moins de six mois des élections de mi-mandat.