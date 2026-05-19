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Atos va moderniser l'environnement numérique de travail de Viasat au niveau mondial
information fournie par Zonebourse 19/05/2026 à 16:19

Atos annonce avoir été sélectionné par Viasat, leader mondial des communications par satellite, pour déployer un programme de modernisation de l'environnement de travail numérique sur l'ensemble de ses implantations aux Etats-Unis et dans le monde.

Viasat propose des solutions de connectivité sécurisée pour l'aviation, les gouvernements, le secteur maritime, le grand public et les entreprises.

Dans le cadre de ce partenariat avec Viasat, Atos accompagne la mise en oeuvre d'un environnement numérique de nouvelle génération par l'amélioration des capacités de service desk, des services de support avancés et des solutions de collaboration intelligentes.

" Notre forte expertise des environnements de travail numérique permet à des entreprises mondiales telles que Viasat de se développer de manière sécurisée et efficace, tout en offrant une expérience numérique de premier plan à leurs utilisateurs finaux. " a déclaré Michael Grunberg, directeur général d'Atos Amérique du Nord.

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1 commentaire

  • 16:39

    Et une bonne nouvelle de plus pour la société

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