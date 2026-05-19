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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 12:26

(Actualisé avec Home Depot, secteur des semi-conducteurs, Tapestry, Akamai Technologies, Starbucks, contrats à terme)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,14% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,41% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,69% pour le Nasdaq .IXIC :

* HOME DEPOT HD.N a publié mardi un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au premier trimestre, grâce à une demande soutenue des clients pour des projets de rénovation abordables.

L'action prend 2% en avant-Bourse.

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - NVIDIA NVDA.O , qui publiera ses résultats trimestriels mercredi, recule de 1% en avant-Bourse, les investisseurs se détournant des valeurs des semi-conducteurs, dont les valorisations élevées ont contribué à propulser la Bourse de New York à des niveaux records cette année.

MICRON TECHNOLOGY MU.O recule de 1%, SEAGATE TECHNOLOGY

STX.O de 1,6% et WESTERN DIGITAL WDC.O> de 2,3%.

* ALPHABET GOOGL.O , BLACKSTONE BX.N - Google et le gestionnaire américain d'actifs alternatifs ont annoncé lundi la création d'une coentreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) dans le cloud, visant à tirer parti de la demande insatiable en services informatiques liés à cette technologie en essor.

* ANALOG DEVICES ADI.O - Le fabricant américain de semi-conducteurs est en pourparlers avancés en vue d'acquérir la société de puces destinées à l'IA Empower Semiconductor pour environ 1,5 milliard de dollars (1,29 milliard d'euros) en espèces, a rapporté lundi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* TAPESTRY TPR.N - Le propriétaire de la marque de sacs à main Coach a déclaré mardi qu'il prévoyait qu'environ 70% de sa croissance au cours des prochaines années proviendrait des marchés internationaux, ses projets d'expansion étant axés sur la Chine et l'Europe.

* AKAMAI TECHNOLOGIES AKAM.O perd 3,8% en avant-Bourse après l'annonce d'une émission d'obligations convertibles d'un montant de 2,6 milliards de dollars.

* STARBUCKS SBUX.O - Le directeur de Starbucks en Corée du Sud, a été licencié après qu'une campagne marketing a suscité l'indignation et des appels au boycott pour avoir ravivé des souvenirs douloureux liés à la répression militaire des manifestants pro-démocratie en 1980.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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AKAMAI TECHNOLOG
150,7700 USD NASDAQ -0,07%
ALPHABET-A
396,9400 USD NASDAQ +0,04%
ANALOG DEVICES
418,5800 USD NASDAQ +0,26%
BLACKSTONE
117,060 USD NYSE -0,74%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 686,12 Pts Index Ex +0,32%
HOME DEPOT
300,020 USD NYSE +0,84%
MICRON TECHNOLOGY
681,5400 USD NASDAQ -5,95%
NASDAQ Composite
26 090,73 Pts Index Ex -0,51%
NVIDIA
222,3200 USD NASDAQ -1,33%
S&P 500 INDEX
7 403,05 Pts CBOE -0,07%
SEAGATE HLDGS
740,8400 USD NASDAQ -6,87%
STARBUCKS
106,6000 USD NASDAQ -0,20%
TAPESTRY
131,200 USD NYSE +1,43%
WESTERN DIGITAL
458,6800 USD NASDAQ -4,84%
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