Wall Street ouvre en baisse, le pétrole repart à la hausse

La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi, les cours du pétrole repartant à la hausse et exerçant à nouveau une pression à la hausse sur les rendements obligataires, tandis que les investisseurs suivent de près les éventuelles avancées diplomatiques au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 146,10 points, soit 0,28% à 51.717,59 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,09% à 7.757,42 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,14% à 27.207,49 points.

Les cours du Brent, le contrat de référence pour le marché du pétrole, progressent de 1,4% mercredi après cinq séances consécutives de baisse, dépassant à nouveau les 100 dollars le baril, ce qui a immédiatement entraîné une remontée des rendements de la dette souveraine et pèse sur les actions.

Les craintes inflationnistes n'avaient jamais disparu, malgré la récente baisse des prix du brut, mais certaines données les rendent plus palpables.

Le prix du diesel, qui alimente la plupart des moyens de transport, a atteint des niveaux records aux États-Unis et évolue à son plus haut niveau depuis plusieurs années en Europe.

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'il soutenait l'idée d'une interdiction d'exportation afin de faire baisser les prix sur le marché intérieur, une mesure qui, selon les analystes, pourrait faire plus de mal que de bien aux flux d'approvisionnement mondiaux.

L'inflation a déjà conduit la Réserve fédérale (Fed) à adopter un ton plus ferme ce mois-ci et à relever ses taux, et cette tendance devrait se poursuivre : selon l'outil FedWatch du CME Group, les opérateurs tablent sur une probabilité de 50% que les taux soient relevés d'au moins 25 points de base le mois prochain.

La géopolitique et les questions commerciales imposent par ailleurs un certain attentisme: les investisseurs surveillent toute avancée diplomatique concernant le Moyen-Orient à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies, ainsi que des résultats éventuels du sommet entre la Chine et les États-Unis prévu jeudi.

Aux valeurs, General Mills GIS.N cède 1,52% après la publication de son chiffre d'affaires trimestriel.

Meta META.O , qui devrait dévoiler mercredi ses nouvelles lunettes connectées, dont un modèle sans caméra, prend 1,82%. Le groupe américain est au coeur des récents gains des valeurs liées à technologique et aux puces, grâce à l'engouement suscité par "Muse", son assistant IA lancé ce mois-ci.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N45F0L6

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|