Portugal: la croissance du 2e trimestre revue en légère hausse, à 0,9%

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Le produit intérieur brut (PIB) du Portugal au deuxième trimestre a été revu en légère hausse, avec une croissance économique désormais établie à 0,9%, contre une précédente estimation de 0,8%, a annoncé mercredi l'Institut national des statistiques (Ine).

Sur un an, la hausse du PIB a également été revue à la hausse de 0,1 point, à 2,6%.

L'office statistique portugais a expliqué dans un communiqué que ces chiffres tiennent compte de nouvelles informations plus complètes.

Au deuxième trimestre, la croissance a été soutenue à la fois par la demande extérieure et par la demande intérieure, grâce à la consommation des ménages.

La croissance de l'économie portugaise en 2024 a également été révisée à la hausse, à 2,7%, contre 2,2% dans l'estimation précédente.

Après une croissance de 1,9% du PIB en 2025, qui pourrait toutefois être corrigée en fonction des données démographiques et des statistiques de l'emploi, la Banque du Portugal prévoit pour cette année une hausse de l'activité économique de 1,8%.