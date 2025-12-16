 Aller au contenu principal
Wall Street ouvre en baisse après le rapport sur l'emploi
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 15:52

La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, les investisseurs digérant les chiffres du dernier rapport mensuel sur l'emploi, qui montre une augmentation du chômage aux États-Unis.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 29,11 points, soit 0,06%, à 48.387,45 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,18% à 6.804,58 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,26%, soit 59,62 points, à 22.997,79.

L'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu en novembre après une baisse en octobre due aux coupes budgétaires du gouvernement, mais le taux de chômage a augmenté à 4,6% le mois dernier alors que le marché du travail s'affaiblit dans un contexte d'incertitude économique liée à la politique commerciale de Washington.

Ces données ont permis aux investisseurs d'y voir plus clair sur l'état du marché du travail après la récente fermeture de l'administration fédérale, qui a privé tant les investisseurs que la Fed de chiffres officiels et compliqué les prévisions des opérateurs sur l'évolution des taux en 2026.

Cependant, la publication du rapport ayant été affectée par l'impasse budgétaire, les chiffres publiés mardi combinent exceptionnellement les mois d'octobre et de novembre, tandis que certaines données clés, telles que le taux de chômage d'octobre, n'ont pas pu être calculées.

"Lorsque le taux de chômage augmente de cette manière, cela alimente le potentiel de poursuite des baisses de taux. Mais comme nous l'avons vu par le passé, il ne s'agit pas d'une tendance constante", a déclaré Peter Andersen, fondateur d'Andersen Capital Management.

Les ventes au détail, également publiées mardi avant l'ouverture de la Bourse, ont pour leur part stagné en octobre sur un mois, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,1%.

Aux valeurs, Pfizer PFE.N recule de 1,37% après avoir anticipé mardi un bénéfice 2026 inférieur aux attentes de Wall Street.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N3XM0IQ

(Version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

