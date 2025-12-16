Les Bourses européennes terminent en recul

Le groupe pharmaceutique Sanofi recule à la Bourse de Paris après avoir indiqué qu'il s'attend à un report de la décision d'autorisation aux Etats-Unis pour son traitement expérimental contre la sclérose en plaques ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les marchés boursiers européens ont terminé en recul mardi, après la publication d'un rapport mitigé sur l'emploi en novembre aux Etats-Unis.

Paris a perdu 0,23%, Francfort 0,63% et Londres 0,68%. Milan a cédé 0,29%.

Euronext CAC40