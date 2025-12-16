Russie: un enfant tué au couteau par un autre élève dans une école près de Moscou

Des proches d'un enfant tué pleurent devant une école à Gorki-2, un village à l'ouest de Moscou, dans le district d'Odintsovo, suite à une agression au couteau survenue le 16 décembre 2025 ( AFP / TATYANA MAKEYEVA )

Un enfant de 10 ans a été tué mardi au couteau par un autre élève dans une école à Odintsovo, à quelques kilomètres à l'ouest de Moscou, a indiqué la police russe dans un communiqué.

A 09H00 heures locales (06H00 GMT), un élève de l'établissement a agressé au couteau le gardien, avant d'attaquer un garçon de 10 ans qui "a succombé de ses blessures", selon la même source.

"L'assaillant a été arrêté", précise le communiqué. Il s'agit d'un adolescent de 15 ans, a précisé pour sa part le Comité d'enquête russe, chargé des principales investigations dans le pays, en annonçant l'ouverture d'une enquête pour "meurtre".

Selon le Comité d'enquête, l'attaque s'est produite dans la localité de Gorki-2, dans le district municipal d'Odintsovo, dans la région de Moscou.

Elle a également fait "des blessés", a affirmé sur Telegram la déléguée régionale pour les droits de l'Enfant, Ksenia Michonova, sans plus de précisions.

Les motifs de l'assaillant ne sont pas connus dans l'immédiat.

En septembre 2024, trois adolescents et une professeure avaient été blessés par un élève qui les avait attaqués avec un marteau dans une école de Tchéliabinsk, dans l'Oural.

Autrefois rarissimes, les attaques armées dans des établissements scolaires, parfois mortelles, ont tendance à devenir plus nombreuses en Russie depuis quelques années, notamment dans des attaques à l'arme à feu malgré des lois très restrictives et récemment renforcées.