Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,13% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,31% pour le Nasdaq

* PFIZER PFE.N a annoncé mardi anticiper un bénéfice pour 2026 en dessous des attentes de Wall Street, ce qui provoque une baisse de 1,6% de l'action en avant-Bourse.

* FORD F.N a annoncé lundi qu'il allait procéder à une dépréciation de 19,5 milliards de dollars (16,58 milliards d'euros) et abandonner plusieurs modèles de véhicules électriques (VE). Cette annonce constitue l'exemple le plus spectaculaire à ce jour de la réduction des ambitions de l'industrie automobile en matière de VE, en réponse aux politiques de l'administration de Donald Trump sur le secteur et à l'affaiblissement de la demande. L'action Ford prend près de 1,3% en avant-Bourse.

* SECTEUR AUTOMOBILE - L'UE va fixer à 90% l'objectif de réduction des émissions de CO2 pour les flottes des constructeurs automobiles à compter de 2035, a annoncé mardi le député européen Manfred Weber, assouplissant l'exigence actuelle qui était fixée à 100% sous la pression intense de l'Allemagne, de l'Italie et du secteur automobile européen. Une telle décision pourrait avoir un impact sur TESLA TSLA.O et les constructeurs chinois de véhicules électriques.

* APPLE AAPL.O - Une coalition de 20 développeurs d'applications et groupes de consommateurs a demandé mardi à l'Union européenne (UE) d'appliquer les lois du bloc contre le groupe américain, affirmant que la structure tarifaire de l'entreprise désavantage injustement les développeurs européens par rapport à leurs concurrents américains.

* VISA V.N et MASTERCARD MA.N - Les grands distributeurs américains et des associations professionnelles du commerce exhortent un juge fédéral de Brooklyn à rejeter un projet de règlement à l'amiable sur un dossier antitrust avec Visa et Mastercard, estimant qu'il permet aux géants des paiements de continuer à facturer des frais excessifs aux commerçants pour les transactions par carte de crédit et ne leur offre que peu d'avantages.

* SECTEUR PÉTROLIER - En avant-Bourse CHEVRON CVX.N et EXXON MOBIL XOM.N perdent 0,4%, tandis que CONOCOPHILLIPS

COP.N et OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N refluent respectivement de 1% et 0,8% sur fond de repli des cours pétroliers. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine était plus proche que jamais.

* B. RILEY FINANCIAL RILY.O s'envole de 27,4% en avant-Bourse, la banque d'investissement ayant fait état d'un bénéfice de 137,5 millions de dollars au titre du deuxième trimestre, après une perte de 435,6 millions de dollars un an plus tôt.

* IROBOT IRBT.O chute encore mardi en avant-Bourse, de 23%, après un plongeon de 67% la veille, le fabricant des robots aspirateurs Roomba s'étant placé sous la protection du Chapitre 11, la loi sur les faillites.

* KODIAK SCIENCES KOD.O recule de 4,4% dans les transactions hors séance, le spécialiste des médicaments oculaires ayant annoncé son intention de lever des fonds via une offre portant sur six millions de titres.

