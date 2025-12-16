 Aller au contenu principal
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 13:13

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, secteur automobile, secteur pétrolier, Kodiak Sciences, précisions sur Pfizer, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,13% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,31% pour le Nasdaq

.IXIC .

* PFIZER PFE.N a annoncé mardi anticiper un bénéfice pour 2026 en dessous des attentes de Wall Street, ce qui provoque une baisse de 1,6% de l'action en avant-Bourse.

* FORD F.N a annoncé lundi qu'il allait procéder à une dépréciation de 19,5 milliards de dollars (16,58 milliards d'euros) et abandonner plusieurs modèles de véhicules électriques (VE). Cette annonce constitue l'exemple le plus spectaculaire à ce jour de la réduction des ambitions de l'industrie automobile en matière de VE, en réponse aux politiques de l'administration de Donald Trump sur le secteur et à l'affaiblissement de la demande. L'action Ford prend près de 1,3% en avant-Bourse.

* SECTEUR AUTOMOBILE - L'UE va fixer à 90% l'objectif de réduction des émissions de CO2 pour les flottes des constructeurs automobiles à compter de 2035, a annoncé mardi le député européen Manfred Weber, assouplissant l'exigence actuelle qui était fixée à 100% sous la pression intense de l'Allemagne, de l'Italie et du secteur automobile européen. Une telle décision pourrait avoir un impact sur TESLA TSLA.O et les constructeurs chinois de véhicules électriques.

* APPLE AAPL.O - Une coalition de 20 développeurs d'applications et groupes de consommateurs a demandé mardi à l'Union européenne (UE) d'appliquer les lois du bloc contre le groupe américain, affirmant que la structure tarifaire de l'entreprise désavantage injustement les développeurs européens par rapport à leurs concurrents américains.

* VISA V.N et MASTERCARD MA.N - Les grands distributeurs américains et des associations professionnelles du commerce exhortent un juge fédéral de Brooklyn à rejeter un projet de règlement à l'amiable sur un dossier antitrust avec Visa et Mastercard, estimant qu'il permet aux géants des paiements de continuer à facturer des frais excessifs aux commerçants pour les transactions par carte de crédit et ne leur offre que peu d'avantages.

* SECTEUR PÉTROLIER - En avant-Bourse CHEVRON CVX.N et EXXON MOBIL XOM.N perdent 0,4%, tandis que CONOCOPHILLIPS

COP.N et OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N refluent respectivement de 1% et 0,8% sur fond de repli des cours pétroliers. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine était plus proche que jamais.

* B. RILEY FINANCIAL RILY.O s'envole de 27,4% en avant-Bourse, la banque d'investissement ayant fait état d'un bénéfice de 137,5 millions de dollars au titre du deuxième trimestre, après une perte de 435,6 millions de dollars un an plus tôt.

* IROBOT IRBT.O chute encore mardi en avant-Bourse, de 23%, après un plongeon de 67% la veille, le fabricant des robots aspirateurs Roomba s'étant placé sous la protection du Chapitre 11, la loi sur les faillites.

* KODIAK SCIENCES KOD.O recule de 4,4% dans les transactions hors séance, le spécialiste des médicaments oculaires ayant annoncé son intention de lever des fonds via une offre portant sur six millions de titres.

(Rédigé par Diana Mandia et Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)

