Barry Callebaut explore une scission de son activité "cacao" avec la volatilité des prix-sources

Des employés du fabricant de chocolat et de produits à base de cacao Barry Callebaut préparent des chocolats à Zurich

Le premier fabricant mondial de chocolat Barry Callebaut en est aux premiers stades de l’examen d’une séparation de son activité cacao du reste du groupe, ont déclaré trois personnes proches du dossier, alors qu’il cherche à réduire son exposition aux prix du cacao et à améliorer son profil financier.

Une option consisterait à scinder la division et à vendre ultérieurement une participation minoritaire, ont déclaré les sources. D’autres scénarios incluent la création d’une coentreprise ou une fusion de l’activité, voire une cession complète, ont précisé deux d’entre elles.

La séparation de la branche de transformation du cacao permettrait à l’entreprise de se protéger contre la volatilité des matières premières et de concentrer ses ressources sur son activité chocolat à plus forte marge, qui comprend la fabrication sous contrat pour des marques comme KitKat de Nestlé et Magnum, issu de la scission d’Unilever, ont ajouté les sources.

Le groupe suisse a discuté avec des conseillers ces dernières semaines d’une possible séparation de l’unité, qui fournit des fèves de cacao à sa propre production de chocolat ainsi qu’à d’autres fabricants, a indiqué l’une des sources.

L'opération permettrait à Barry Callebaut d’optimiser ses sources de financement, chaque entité présentant un profil de risque différent, a déclaré une deuxième source. Les trois sources se sont exprimées sous couvert de l'anonymat en raison du caractère sensible du sujet.

Un porte-parole de Barry Callebaut a déclaré que le groupe ne commentait pas les rumeurs du marché. "Comme annoncé lors de notre présentation annuelle, nous progressons fortement dans notre programme d'investissement stratégique, BC Next Level, soutenu par l'engagement total de toute l'organisation et de nos principaux actionnaires", a-t-il ajouté. Les priorités stratégiques restent le désendettement pour renforcer la position financière, la préparation de l'entreprise à une nouvelle croissance durable et le découplage de la volatilité, a précisé le porte-parole.

Le groupe se divise en trois segments : l'approvisionnement mondial en cacao, la fabrication et la division gourmet & spécialités, qui propose des solutions aux artisans et experts culinaires.

Les prix du cacao ont flambé l’an dernier après que des récoltes en Côte d’Ivoire et au Ghana ont été touchées par des maladies, provoquant une pénurie mondiale. Cependant, la baisse de la demande et l’augmentation de la production ailleurs ont depuis apaisé les craintes concernant l'offre et fait baisser les prix en 2025.

À la Bourse de Zurich, le titre Barry Callebaut prenait 5,97% à 15h51 GMT. Sur l'année, l'action a progressé de 6,1% après une année 2025 volatile mais elle se négocie à environ la moitié de son sommet atteint en août 2021.

(Reportage Amy-Jo Crowley, Andres Gonzalez et Oliver Hirt, avec la contribution de May Angel et Nigel Hunt ; version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)