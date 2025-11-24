 Aller au contenu principal
CAC 40
8 000,33
+0,22%
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street ouvre dans le vert, les paris sur la Fed rassurent
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 15:48

La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, les investisseurs se montrant rassurés par les chances d'une baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) en décembre en attendant de nouvelles données sur l'état de l'économie américaine.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 66,91 points, soit 0,14% à 46.312,32 points, et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,56% à 6.640,05 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,95%, soit 210,57 points, à 22.483,66 points.

Les déclarations faites vendredi par le président de la Fed de New York, John Williams, sur la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt américains "à court terme", ont apporté un certain répit aux actions en fin de semaine dernière, même si les divergences sur la politique monétaire persistent à l'approche de la réunion du Comité fédéral de l'open market (FOMC) de décembre.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les investisseurs tablent désormais sur une probabilité de 75% que la banque centrale procède à une baisse de 25 points de base des taux d'intérêt le mois prochain, contre 42% une semaine plus tôt.

D'autres responsables de la Fed continuent toutefois d'insister pour que les coûts d'emprunt restent inchangés pour le moment afin de garantir un reflux de l'inflation dans les mois à venir.

Christopher Waller, gouverneur de la Fed, a pour sa part déclaré lundi que les données indiquaient que le marché du travail restait suffisamment bas pour justifier une nouvelle baisse en décembre, tout en avertissant que toute mesure supplémentaire en janvier était plus incertaine.

Dans ce contexte, les données sur les ventes au détail et les prix à la production pour le mois de septembre, qui seront publiées plus tard cette semaine, seront analysées avec attention, le "shutdown" de l'administration fédérale ayant privé Wall Street pendant plus d'un mois des statistiques dont elle dépend pour évaluer la santé de la première économie mondiale.

De plus, la semaine sera très chargée pour le secteur de la vente au détail avec la célébration de Thanksgiving jeudi et ses prolongements commerciaux du Black Friday et du Cyber Monday, un test de la propension des ménages à dépenser.

Les investisseurs resteront attentifs au secteur technologique, qui a pesé sur les Bourses mondiales pendant une grande partie du mois de novembre, craignant que l'essor de l'intelligence artificielle (IA) ne se transforme en une bulle spéculative.

Nvidia NVDA.O , groupe phare du secteur, grappille 0,20% dans les premiers échanges, après avoir fini en baisse de 1% vendredi dernier. Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a par ailleurs déclaré lors d'une interview accordée à Bloomberg que le président américain réfléchissait à la possibilité d'autoriser le groupe américain à vendre des puces d'IA avancées à la Chine.

Sur le reste des valeurs, la chaîne de grands magasins Kohl's KSS.N , qui a nommé lundi Michael Bender au poste de directeur général permanent, recule de 1,59%.

Le secteur de l'assurance maladie et les opérateurs hospitaliers progressent après la publication d'informations de presse indiquant que l'administration Trump prévoyait de proposer une prolongation des aides prévues par l'Affordable Care Act (ACA), également connu sous le nom d'Obamacare. Centene

CNC.N bondit de 7,4% et Oscar Health OSCR.N de 18%.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N3X00F5

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

CENTENE
39,290 USD NYSE +7,64%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 326,87 Pts Index Ex +0,18%
KOHL'S
15,650 USD NYSE -0,35%
NASDAQ Composite
22 661,11 Pts Index Ex +1,74%
NVIDIA
178,6500 USD NASDAQ -0,13%
OSCAR HEALTH RG-A
16,600 USD NYSE +23,15%
S&P 500 INDEX
6 662,62 Pts CBOE +0,90%
USA BENCHMARK 10A
4,064 Rates -0,41%
