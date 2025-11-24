(Actualisé avec futurs sur indices ; Biogen)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,01% pour le Dow Jones .DJI , de 0,51% pour le Standard & Poor's-500 .SPX , de 0,75% pour le Nasdaq

* NVIDIA NVDA.O - L'administration de Donald Trump envisage d'autoriser la vente des puces d'intelligence artificielle H200 de Nvidia à la Chine, ont déclaré des sources proches du dossier, alors que la détente entre les deux pays améliore les perspectives d'exportation de technologies américaines de pointe vers le géant asiatique.

* KOHL'S' KSS.N - La chaîne de grands magasins devrait nommer Michael Bender au poste de directeur général permanent dès lundi, rapporte dimanche l'agence Bloomberg, citant une source au fait du dossier.

* META META.O a clos à ses recherches internes sur les effets de Facebook sur la santé mentale après avoir trouvé des preuves que ses produits nuisaient à la santé mentale des utilisateurs, selon des documents présentés dans le cadre d'un procès intenté par des districts scolaires américains contre le groupe américain et d'autres plateformes de réseaux sociaux.

Par ailleurs, les sénateurs américains Josh Hawley et Richard Blumenthal ont demandé aux dirigeants de la Federal Trade Commission et de la Securities and Exchange Commission d'enquêter sur META PLATFORMS, à la suite d'un rapport de Reuters sur les revenus générés par le géant des médias sociaux grâce aux publicités sur Facebook et Instagram qui font la promotion d'escroqueries et de produits interdits.

* BIOGEN BIIB.O progresse de 5,1% en avant-Bourse après l'échec du médicament de Novo Nordisk à atteindre son objectif principal dans les essais cliniques sur la maladie d'Alzheimer.

* ALPHABET GOOGL.O - Le juge américain chargé d'examiner la possibilité d'ordonner le démantèlement de l'activité de publicité en ligne de Google a demandé vendredi au département de la Justice dans quels délais une telle mesure pourrait être mise en oeuvre, soulignant que "le temps presse".

* BLUE OWL CAPITAL OWL.N envisage de relancer un projet de fusion de deux de ses fonds de crédit privés si le cours de l'action du plus important d'entre eux s'améliore, le gestionnaire d'actifs évaluant ses options après avoir essuyé la semaine dernière une vague de critiques de la part des investisseurs, selon deux sources proches du dossier.

* Les données clients de JPMORGAN JPM.N , CITI C.N , MORGAN STANLEY MS.N et d'autres grandes banques auraient été exposées lors d'une cyberattaque visant un fournisseur de technologies, a rapporté samedi The New York Times, citant des sources proches du dossier.

* TYSON FOODS TSN.N fermera en janvier une importante usine de transformation de viande bovine à Lexington, dans le Nebraska, qui emploie environ 3.200 personnes, les stocks de bétail américains ayant atteint leur plus bas niveau en près de 75 ans, a annoncé le groupe vendredi.

* EXXON MOBIL XOM.N a suspendu le projet de construction de ce qui aurait été l'une des plus grandes installations de production d'hydrogène au monde en raison de la faible demande des clients, a déclaré vendredi à Reuters le directeur général du groupe, Darren Wood.

