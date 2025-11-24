Selon Bloomberg News, Trump envisage la vente de puces Nvidia avancées à la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président américain Donald Trump étudie la possibilité d'autoriser Nvidia NVDA.O à vendre des puces d'intelligence artificielle avancées à la Chine, a déclaré le secrétaire au commerce Howard Lutnick dans une interview accordée à Bloomberg News lundi.
Le président consulte "de nombreux conseillers différents" pour décider des exportations potentielles, a indiqué le rapport citant Howard Lutnick.
Ces informations font suite à des rapports médiatiques datant de vendredi et détaillant les premières discussions entre les responsables américains concernant la vente des puces d'intelligence artificielle H200 de Nvidia à la Chine.
La Maison Blanche et Nvidia n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.
