Espagne: Telefónica annonce un plan social prévoyant plus de 5.000 suppressions d'emplois (syndicat)

Le géant des télécommunications Telefónica a annoncé lundi un plan social prévoyant plus de 5.000 suppressions d'emplois en Espagne, a-t-on appris auprès du syndicat UGT.

( AFP / GABRIEL BOUYS )

"L'impact" du plan concerne d'une part 5.040 postes, parmi lesquels 3.649 postes chez Telefónica España (41,04% de l'effectif total), 1.124 postes chez Telefónica Móviles (31,34%) et 267 postes chez Telefónica Soluciones (23,89%), a détaillé le syndicat dans un communiqué transmis à l'AFP.

Un membre de l'UGT a par ailleurs précisé à l'AFP que le groupe devrait également annoncer mardi au moins 279 autres suppressions de postes dans une autre de ses filiales espagnoles, Movistar+, soit 32,45% de l'effectif.

En pleine restructuration, l'opérateur historique espagnol, qui emploie quelque 100.000 personnes dans le monde, est engagé depuis le début d'année dans un important virage stratégique visant à se recentrer sur ses quatre principaux marchés (Espagne, Allemagne, Royaume-Uni et Brésil) et à accroître sa rentabilité.

Le groupe, contacté par l'AFP, s'est refusé à tout commentaire.

Telefónica, qui a annoncé début novembre une perte nette atteignant le chiffre astronomique de 1,08 milliard d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, a révélé début novembre prévoir des économies qui pourraient atteindre 3 milliards d'euros d'ici à 2030.

Signe de ses difficultés actuelles, le groupe a également annoncé baisser de moitié son dividende pour ses actionnaires en 2026, tout en maintenant ses objectifs annuels pour la fin d'année.

Le recentrage engagé par l'opérateur espagnol survient à un moment charnière pour le géant des télécoms, au cœur de vastes manœuvres depuis l'entrée surprise de la compagnie saoudienne STC, qui a acquis 9,9% du capital de l'entreprise en septembre 2023. Cela avait conduit l'Etat espagnol à prendre une participation de 10% dans l'entreprise via le fonds public SEPI.