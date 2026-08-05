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Wall Street ouvre dans le vert, les espoirs sur l'Iran compensent SpaceX et AMD
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 16:08
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La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, prolongeant ses gains d'une séance record la veille, les espoirs d’une avancée décisive vers la paix au Moyen-Orient compensant le recul des actions de SpaceX et d’AMD, dont les prévisions optimistes n’ont pas réussi à convaincre les investisseurs.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 360,06 points, soit 0,67%, à 54.445,94 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,63% à 7.785,43 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,40%, soit 107,22 points, à 26.692,22 points.

SpaceX SPCX.O , dirigée par le milliardaire Elon Musk, a vu son chiffre d’affaires presque doubler et ses pertes d’exploitation se réduire dans son premier rapport financier depuis son introduction en Bourse, avec l’essor de ses activités de communications par satellite Starlink et d’intelligence artificielle (IA).

Mais l'action de l'entreprise de fusées chute de près de 12,2%, sur fond d’inquiétudes quant au fait que ses dépenses d’investissement massives épuisaient l’ensemble de sa trésorerie.

"C’est le point d’orgue de toute cette saison des résultats. SpaceX a dépassé les attentes des analystes en termes de chiffre d’affaires, mais les dépenses consacrées à l’IA deviennent incontrôlables, sans aucun signe de ralentissement à court terme", a déclaré Nic Puckrin, analyste multi-actifs et fondateur de Coin Bureau.

Advanced Micro Devices AMD.O a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel supérieur aux estimations, reflétant une forte demande en matière d’IA.

Cependant, l’action recule de 6,6%, ce qui suggère que les investisseurs attendaient des perspectives plus solides pour justifier la hausse de 142% enregistrée par le titre cette année.

Les investisseurs ont également pris en compte une série de résultats publiés dans d’autres secteurs, en plus de surveiller de près les avancées en faveur de la paix au Moyen-Orient.

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi soir que des négociations avec Téhéran avaient eu lieu "toute la journée" et qu'elles avaient été "très bonnes", tout en menaçant à nouveau de bombarder l'Iran "très durement" si aucun accord n'était scellé.

Aux valeurs, le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly LLY.N progresse de 5,7% après avoir relevé ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année, tandis que Disney DIS.N avance de 3,8% après avoir dépassé les attentes en matière de bénéfices au troisième trimestre.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N44213L

(Rédigé par Coralie Lamarque)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|

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