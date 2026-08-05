(Actualisé avec contrats à terme sur indices, résultats supplémentaires, précisions dans la tech, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,25% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,31% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,01% pour le Nasdaq .IXIC :

* ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O - L'action recule de 7,4% en pré-ouverture, les prévisions de chiffre d'affaires du fabricant de puces, bien que supérieures aux prévisions, s'avérant insuffisantes au regard des attentes très élevées, tandis que les investisseurs cherchaient des signes plus clairs indiquant que l'essor des dépenses dans l'intelligence artificielle, qui se chiffre en milliards de dollars, se traduirait par une croissance plus rapide.

L'action NVIDIA NVDA.O , qui est en retrait de celle d'AMD depuis le début de l'année, prend 1,9% en avant-Bourse, également soutenue par les projets de SpaceX d'utiliser exclusivement le matériel de la société pour construire ses centres de données.

Les autres fabricants de puces comme INTEL INTC.O et Micron MU.O cèdent 1,5% chacun, tandis que les mégacapitalisations telles que MICROSOFT MSFT.O et ALPHABET

GOOGL.O sont stables en avant-Bourse.

* SPACEX SPCX.O attire une nouvelle fois l'attention des opérateurs, son directeur général Elon Musk ayant déclaré mardi que le groupe prévoyait de procéder dès ce mois-ci à son prochain essai en vol du Starship, avec pour objectif de mettre en orbite ses premiers satellites Starlink améliorés, puis de faire atterrir pour la première fois l'étage supérieur de cet immense système de fusée.

De plus, l'ambition du groupe visant à mettre en place un service mobile à part entière a inquiété les investisseurs du secteur américain des télécommunications mobiles, l'entreprise ayant dévoilé des projets qui pourraient, à terme, opposer Starlink aux géants du secteur que sont VERIZON VZ.N , AT&T

T.N et T-MOBILE TMUS.O , dont les actions reculent de 1% à 2,4% en avant-Bourse.

* UBER TECHNOLOGIES UBER.N a annoncé mercredi anticiper des résultats ajustés pour le trimestre en cours inférieures aux attentes de Wall Street, en raison d'effets de change susceptibles de freiner la croissance du chiffre d’affaires. Le groupe a réaffirmant son intention d'investir massivement dans les robotaxis et de procéder à des acquisitions.

* ELI LILLY AND CO LLY.N a publié mercredi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et a revu à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires annuel, misant sur une demande soutenue pour ses médicaments phares à base de GLP-1 destinés à la perte de poids et au traitement du diabète. L'action grimpe de 5% en avant-Bourse.

* CVS HEALTH CVS.N bondit de 5,1% en avant-Bourse. Le groupe a revu à la hausse mercredi sa prévision de bénéfice annuel afin de refléter un deuxième trimestre meilleur que prévu, marqué par une gamme de médicaments plus rentable dans son activité de pharmacie et par le versement de primes liées à ses régimes de santé publics très bien notés.

* KRAFT HEINZ KHC.O a revu à la hausse ses prévisions annuelles après avoir dépassé mercredi les attentes en termes de chiffre d'affaires trimestriel, misant sur les initiatives mises en place par son directeur général Steve Cahillane pour améliorer ses performances. Le groupe prévoit notamment des investissements accrus afin de relancer ses activités et gagner des parts de marché.

* CAPRI HOLDINGS CPRI.N , la maison de mère de Michael Kors, cède 1% en avant-Bourse alors que le groupe a revu à la baisse mercredi sa prévision de chiffre d'affaires annuel, invoquant des retards d'approvisionnement au deuxième trimestre, ainsi qu'un ralentissement de la demande pour ses sacs à main et accessoires haut de gamme sur certains marchés.

* HONEYWELL HON.N doit publier ses résultats avant l'ouverture de la Bourse de New York.

* PHILLIPS 66 PSX.N prend 2% en avant-Bourse. Le groupe a dépassé mercredi les attentes de Wall Street concernant son bénéfice ajusté du deuxième trimestre, grâce à la hausse des marges de raffinage, les tensions persistantes au Moyen-Orient ayant stimulé la demande d'exportations de carburant américain.

* ARISTA NETWORKS ANET.N - L'action bondit de 14,2% en pré-ouverture, le fabricant d'équipements réseau prévoyant un chiffre d'affaires de 3,3 milliards de dollars pour le troisième trimestre, soit supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 2,94 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

* GENERAL MOTORS GM.N a annoncé mardi avoir renouvelé pour 20 ans son accord de coentreprise avec le constructeur chinois SAIC Motor 600104.SS , à l'issue d'une longue restructuration sur le marché chinois qui a notamment entraîné la fermeture d'usines et la suppression de certains modèles.

* PINTEREST PINS.N recule de 8,6% en avant-Bourse, la société ayant annoncé mardi qu’elle prévoyait un ralentissement de la croissance de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, signe d’une concurrence accrue dans le domaine de la publicité numérique de la part de rivaux plus importants tels qu’Instagram (Meta).

* SYSCO SYY.N - Le plus grand distributeur alimentaire américain a cessé d'acheter de la laitue iceberg en provenance du Mexique en raison de l'épidémie de cyclosporose qui touche les États-Unis, a déclaré mardi son président-directeur général Kevin Hourican.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

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