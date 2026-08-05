L'activité dans les services aux États-Unis quasi stable en juillet

L'activité dans les services est restée quasi stable au mois de juillet aux États-Unis, s'établissant légèrement en dessous des attentes des marchés, selon les données publiées mercredi par la fédération professionnelle ISM.

( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )

Sur le mois écoulé, l'indice PMI mesurant cette activité est ressortie à 54,1%, soit 0,1 point de mieux que le mois écoulé.

C'est moins que ce qu'anticipaient les analystes, qui espéraient un rebond un peu plus marqué, à 54,5%, selon le consensus publié par MarketWatch.

Il s'agit du 25e mois d'affilée de croissance de l'activité pour les services, selon le communiqué d'ISM. Un secteur est considéré en croissance lorsque l'enquête ressort au-dessus de 50%, l'activité se contracte en deçà de cette valeur.

L'activité des services subit en premier lieu un ralentissement du sous-indice lié à l'emploi, qui perd 3,8 points sur un mois, et repasse en territoire négatif à 47,4%.

En revanche, l'activité commerciale s'est accélérée sur le mois écoulé, notamment marqué par la poursuite de la Coupe du monde de football, qui s'est majoritairement tenue aux États-Unis. De même, les commandes nouvelles sont en accélération.

Point négatif pour les Américains, confrontés a une inflation persistante, le sous-indice lié aux prix a de nouveau progressé pour repasser au-dessus de la barre des 70% (70,3%). La moyenne sur les douze derniers mois est également en hausse, de 0,1 point, atteignant son plus haut point depuis avril 2023.

C'est la quatrième fois sur les cinq dernier mois, soit depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, que le sous-indice des prix est supérieur à 70%.

Dans le détail, treize secteurs sondés ont signalé une croissance de leur activité, un de moins qu'en mai, quatre ayant souligné être confrontés à une contraction.