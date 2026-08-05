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Le cours de l'action Circle recule, le bénéfice trimestriel supérieur aux attentes étant éclipsé par un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 16:55
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La circulation de l'USDC augmente de 19 % au deuxième trimestre

* Le volume des transactions sur la blockchain bondit de 151 %

* Le taux de retour des réserves chute à 3,5 %

(Reformulation du premier paragraphe et ajout de commentaires d'analystes et de dirigeants de l'entreprise tout au long de l'article) par Pritam Biswas et Atharva Singh

L'émetteur de stablecoins Circle CRCL.N a dépassé mercredi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à l'adoption croissante de son jeton USDC, mais le fait de ne pas avoir atteint les prévisions de chiffre d'affaires a entraîné une baisse de près de 4 % de son cours en début de séance.

La demande de stablecoins s’est renforcée au cours du trimestre après que les tensions renouvelées au Moyen-Orient ont accru la volatilité des marchés, incitant les investisseurs à transférer une partie de leurs fonds des crypto-actifs plus risqués vers des stablecoins.

Le partenaire stratégique de Circle, la plateforme d’échange de cryptomonnaies Coinbase COIN.O , a mis en évidence ces difficultés du secteur la semaine dernière en annonçant une chute de ses volumes de transactions.

Les stablecoins sont des cryptomonnaies conçues pour maintenir une valeur fixe, généralement par rapport au dollar américain. L’USDC se classe ainsi au deuxième rang mondial des stablecoins adossés au dollar, derrière l’USDT de Tether.

La circulation de l’USDC de Circle a augmenté de 19 % au deuxième trimestre pour atteindre 73,3 milliards de dollars, et le volume des transactions sur la blockchain de ce stablecoin a bondi de 151 % en glissement annuel.

« Les résultats de Circle au deuxième trimestre illustrent, selon nous, la résilience de l’entreprise face à des marchés des cryptomonnaies moroses, et les annonces qui les accompagnent suggèrent un leadership et une dynamique de marché difficiles à égaler », ont déclaré les analystes de William Blair dans une note.

LES VOLUMES COMPENSENT LA BAISSE DES RENDEMENTS

Toutefois, le taux de rendement des réserves — c’est-à-dire le rendement généré par les liquidités et les bons du Trésor américain à court terme garantissant son stablecoin USDC — a baissé de 66 points de base au deuxième trimestre, pour s’établir à 3,5 %.

La hausse des volumes en circulation a contribué à compenser la baisse des rendements. Jeremy Fox-Geen, directeur financier de Circle, a précédemment souligné que la société était conçue pour faire face à plusieurs cycles de taux d’intérêt.

« Nous préférons des taux plus bas, car cela contribuera à accélérer les investissements et à dynamiser les capitaux », a déclaré Jeremy Fox-Geen lors d’un entretien avec Reuters, interrogé sur l’impact potentiel des changements de politique monétaire à l’avenir.

« Nous ne sommes pas une banque, où nous serions à la merci des aléas des taux d’intérêt avec un ensemble d’actifs fixe. »

Wall Street s'attend à ce que les stablecoins deviennent l'un des thèmes majeurs de la finance dans les années à venir et représentent la prochaine opportunité de marché de plusieurs milliers de milliards de dollars.

La société a annoncé un bénéfice net de 18 centimes par action attribuable aux actionnaires ordinaires pour le trimestre clos le 30 juin, contre des estimations des analystes de 17 centimes par action, selon les données compilées par LSEG.

ADOPTION EN HAUSSE, CHIFFRE D’AFFAIRES EN DEÇÀ

« Le point le plus important, c’est l’adoption. La société prend des mesures pour devenir l’infrastructure financière des actifs tokenisés, des agents IA et de la prochaine génération de paiements numériques », a déclaré David Bartosiak, stratège boursier chez Zacks Investment Research.

La société new-yorkaise a renforcé sa position réglementaire après avoir obtenu l'approbation , l'autorisation d’exercer en tant que banque fiduciaire nationale aux États-Unis, ce qui lui permet d’opérer sous la supervision fédérale et renforce sa volonté de servir une clientèle institutionnelle.

Circle a également étendu son infrastructure de paiement et ses services de règlement, alors que les banques, les entreprises de fintech et d’autres institutions adoptent de plus en plus les stablecoins pour leurs transactions transfrontalières.

L’action de l’émetteur de stablecoins a perdu près de 20 % depuis le début de l’année 2026. Elle affichait toutefois une hausse de près de 8 % avant l’ouverture de la Bourse.

Le chiffre d’affaires et les revenus liés aux réserves de Circle ont augmenté de 7 % pour atteindre 701,3 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin, manquant ainsi les estimations de 717,5 millions de dollars. La circulation de l’USDC de la société a également légèrement diminué d’un trimestre à l’autre.

« Nos résultats financiers trimestriels reflètent le contexte actuel des taux d’intérêt et un ralentissement du marché des cryptomonnaies – deux facteurs qui échappent à notre contrôle. Mais l’activité à court terme montre une tout autre tendance », a déclaré Jeremy Allaire, cofondateur, directeur général et président de Circle.

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