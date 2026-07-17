Wall Street ouvre dans le rouge, plombée par les semi-conducteurs et Netflix

La Bourse de New York a ouvert en nette baisse vendredi, avec le secteur des semi-conducteurs qui poursuit ses pertes et Netflix qui plonge après la publication de ses perspectives.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 553,41 points, soit 1,05%, à 51.999,56 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 1,20% à 7.443,18 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC abandonne pour sa part 1,80% à 25.415,05 points.

Les actions des fabricants de puces restent sous pression, les investisseurs adoptant une attitude prudente face aux valorisations élevées du secteur, alors que la saison des résultats doit offrir une nouvelle occasion d'évaluer les performances et les perspectives de cette industrie étroitement liée à l'essor de l'intelligence artificielle (IA).

Nvidia NVDA.O perd 3,22% dans les premiers échanges, Applied Materials AMAT.O et Lam Research LRCX.O abandonnent environ 5% chacun et Intel INTC.O cède 4,2%.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX perd pour sa part près de 4% et est en passe de connaître sa pire semaine depuis mars 2025.

La situation géopolitique au Moyen-Orient, qui fait à nouveau grimper les prix du pétrole, pèse également sur le moral du marché, intensifiant les craintes inflationnistes.

Pour le reste des valeurs, Netflix NFLX.O pèse également sur le sentiment, le géant du 'streaming' plongeant de plus de 10% après avoir publié jeudi soir des prévisions inférieures aux attentes pour le troisième trimestre.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N43J0KN

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|