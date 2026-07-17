La Banque d'Italie relève légèrement sa prévision de croissance pour 2026

( AFP / DAMIEN MEYER )

La Banque d'Italie a revu légèrement à la hausse vendredi les prévisions de croissance du pays pour l'année 2026, estimée désormais à 0,6%, malgré les effets de la guerre au Moyen-Orient.

La Banque, qui fait état de "résultats meilleurs qu'anticipé au premier trimestre", tablait jusqu'ici sur une croissance à 0,5% sur l'année en cours.

La Banque a cependant revu à la baisse sa prévision de croissance pour 2027, estimant que le produit intérieur brut (PIB) n'augmenterait que de 0,4% (contre 0,8% prévu jusqu'ici), puis de 0,9% en 2028 (contre 0,8%).

L'effet de la guerre au Moyen-Orient, avec les augmentations des coûts de l'énergie, devrait ainsi être lissé sur les prochains mois.

L'inflation devrait elle grimper à 3,1% en moyenne sur l'année 2026, contre 2,6% prévu jusqu'ici, "principalement en raison de la hausse des prix de l'énergie", écrit l'institution, qui table sur une inflation à 2% en 2027 et 2028.

Alors que l'Italie souffrait déjà d'une croissance atone, l'activité économique a pâti au printemps du conflit au Moyen-Orient, selon les experts de la Banque qui soulignent que "l'accumulation de capital a ralenti et la consommation des ménages a décéléré".

"Le commerce international a progressé plus rapidement que prévu au premier trimestre, porté par la demande de biens liés à l'IA; il devrait ralentir au second semestre sous l'effet des tensions sur les chaînes d'approvisionnement engendrées par le conflit au Moyen-Orient", écrit la Banque dans un communiqué.

"L'incertitude quant au contenu, au calendrier et à la mise en œuvre d'un accord entre les États-Unis et l'Iran continue de peser sur les perspectives de croissance mondiale et le commerce international", conclut l'institution.