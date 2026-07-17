(Actualisé avec ConocoPhillips, Fifth Third Bancorp et Intuitive Surgical)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,51% pour le Dow Jones .DJI , de 0,78% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,65% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - Les valeurs des fabricants de puces restent à surveiller vendredi après une séance dans le rouge la veille et une nouvelle vague de ventes vendredi sur les Bourses asiatiques et européennes.

Le secteur est confronté à des inquiétudes liées aux valorisations élevées des actions et à des doutes quant à la pérennité de ses bénéfices spectaculaires.

* NETFLIX NFLX.O - Le géant du 'streaming' a publié jeudi des prévisions pour le troisième trimestre inférieures aux attentes de Wall Street et annoncé son intention de réduire les informations qu'il partage à propos des heures de visionnage sur la plateforme, en marge d'efforts pour développer de nouveaux vecteurs de croissance.

L'action plonge de plus de 9% dans les échanges en avant-Bourse.

* SPACEX SPCX.O recule de 4,7% en avant-Bourse après avoir annulé jeudi à la dernière minute un vol d'essai de sa fusée Starship depuis le Texas, certains de ses moteurs n'ayant pas démarré.

* PAYPAL PYPL.O - Le conseil d'administration du groupe estime que l'offre d'achat déposée par le spécialiste américain des paiements Stripe et la société de capital-investissement Advent International sous-évalue la société et se heurte à des obstacles réglementaires et financiers, a déclaré une source proche du dossier.

* META META.O - La justice a rejeté jeudi la demande du groupe américain visant à annuler une décision l'obligeant à remettre au procureur général de Washington des documents internes relatifs au bien-être des jeunes utilisateurs, dans le cadre d'une action en justice accusant l'entreprise d'avoir induit les consommateurs en erreur quant à la sécurité de Facebook et d'Instagram pour les mineurs.

* CONOCOPHILLIPS COP.N a annoncé vendredi avoir conclu un accord en vue d'acquérir une participation de 42% dans BP Energy Company of Kirkuk Limited auprès de BP BP.L , afin de soutenir la remise en exploitation de quatre gisements pétroliers en production dans la région de Kirkouk, dans le nord de l'Irak.

* FIFTH THIRD BANCORP FITB.N a annoncé vendredi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, portée par l'augmentation des revenus nets d'intérêts et à la croissance des commissions générées par ses activités sur les marchés de capitaux et de gestion de patrimoine.

* INTUITIVE SURGICAL ISRG.O chute de 11,2% en avant-Bourse, alors même que le fabricant de dispositifs médicaux avait dépassé les estimations concernant son bénéfice et son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, avec une forte demande pour ses systèmes chirurgicaux.

(Rédigé par Diana Mandia et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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