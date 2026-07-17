Wall Street ouvre dans le rouge, plombée par les semi-conducteurs et Netflix

Un panneau indiquant « Wall Street » devant la Bourse de New York (NYSE), à New York

La Bourse de ‌New York a ouvert en nette baisse vendredi, avec le ​secteur des semi-conducteurs qui poursuit ses pertes et Netflix qui plonge après la publication de ses perspectives.

Dans les premiers ​échanges, l'indice Dow Jones perd 553,41 points, soit 1,05%, à 51.999,56 points ​et le Standard & Poor's 500, ⁠plus large, recule de 1,20% à 7.443,18 points.

Le Nasdaq ‌Composite abandonne pour sa part 1,80% à 25.415,05 points.

Les actions des fabricants de puces restent sous ​pression, les investisseurs ‌adoptant une attitude prudente face aux valorisations ⁠élevées du secteur, alors que la saison des résultats doit offrir une nouvelle occasion d'évaluer les performances et les ⁠perspectives de cette ‌industrie étroitement liée à l'essor de l'intelligence ⁠artificielle (IA).

Nvidia perd 3,22% dans les premiers échanges, Applied Materials ‌et Lam Research abandonnent environ 5% chacun et ⁠Intel cède 4,2%.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor perd pour ⁠sa part ‌près de 4% et est en passe de connaître sa ​pire semaine depuis mars ‌2025.

La situation géopolitique au Moyen-Orient, qui fait à nouveau grimper les prix du ​pétrole, pèse également sur le moral du marché, intensifiant les craintes inflationnistes.

Pour le reste des valeurs, ⁠Netflix pèse également sur le sentiment, le géant du 'streaming' plongeant de plus de 10% après avoir publié jeudi soir des prévisions inférieures aux attentes pour le troisième trimestre.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé par Diana Mandiá, édité ​par Augustin Turpin)