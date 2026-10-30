Wall Street ouvre dans le rouge avec l'IA, le Nasdaq perd plus de 2%

La Bourse de New York a ouvert en nette baisse vendredi, plombée par le regain d'inquiétudes concernant le secteur de l'intelligence artificielle (IA), qui stimule l'appétit pour les actifs refuge comme les obligations.

Dans les premiers échanges, le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, recule de 2,21%, à 25 604,92 points, proche de son plus bas niveau des trois derniers mois.

L'indice Dow Jones .DJI perd quant à lui 0,28% à 52.197,61 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule 1,15% à 7.631,73 points.

Le fabricant américain de puces Intel INTC.O , qui a dit jeudi soir s'attendre à enregistrer un flux de trésorerie négatif en 2026, plonge de plus de 28% dans les premiers échanges, faisant reculer dans son sillage les actions du secteur des puces, telles que celles de Nvidia NVDA.O (-3,5%), AMD AMD.O (-9,8%), Qualcomm QCOM.O (-6,7%) ou encore Broadcom AVGO.O (-4,5%).

Amazon.com AMZN.O , qui a pour sa part fait état d'une consommation massive de trésorerie au troisième trimestre et a anticipé un chiffre d'affaires décevant pour le trimestre englobant la période des fêtes, cède 4,5%.

La forte consommation de trésorerie dont font preuve les grands groupes technologiques inquiète particulièrement les investisseurs, qui se demandent si les rendements de ces efforts seront à la hauteur.

Les actions du secteur se sont en outre négociées à des niveaux très élevés pendant une grande partie de l'année, et le marché devient de plus en plus nerveux à mesure que le rallye s'apaise.

"Le marché est actuellement dans une dynamique où l'on vend d'abord et où l'on pose les questions ensuite, et l'avertissement d'Intel a fourni aux investisseurs un prétexte tout trouvé pour réaliser des prises de bénéfices sur les valeurs du secteur des semi-conducteurs", note pour sa part Matt Britzman, analyste chez Hargreaves Lansdown.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL5N46G11H

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Jean-Stéphane Brosse)

|1|========================================================

NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|