USA : les valeurs à suivre à Wall Street

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones .DJI , et en baisse de 1,03% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 2,37% pour le Nasdaq .IXIC :

* INTEL INTC.O - Le fabricant américain de puces qu'il s'attendait à enregistrer un flux de trésorerie négatif en 2026, dans un contexte marqué par la faiblesse du marché des PC, les goulots d'étranglement dans la production et d'importantes dépenses destinées à accroître sa capacité de production.

L'action plonge de 25% en avant-Bourse.

Le secteur des semi-conducteurs dans son ensemble est sous pression, NVIDIA NVDA.O reculant de 2,5% en avant-Bourse, AMD AMD.O de 7% et BROADCOM AVGO.O d'environ 4%.

* AMAZON AMZN.O - Le géant américain du commerce en ligne a fait état jeudi d'une consommation massive de trésorerie au troisième trimestre et a prévu, pour le trimestre englobant la période des fêtes, un chiffre d'affaires décevant aux yeux de Wall Street, où l'action plonge de 7,2% en avant-Bourse.

Amazon Web Services, le service cloud d'Amazon, a poursuivi sa progression, mais les dépenses massives engagées par l'entreprise pour capter la demande en matière d'IA ont éclipsé la croissance globale tant attendue par les investisseurs.

* CHEVRON CVX.N a annoncé vendredi des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes, les marges de raffinage ayant grimpé en flèche dans le contexte de la guerre américano-israélienne menée contre l'Iran et du conflit entre la Russie et l'Ukraine.

* EXXON MOBIL XOM.N a publié vendredi un bénéfice trimestriel dépassant les prévisions de Wall Street, la flambée des marges de raffinage, alimentée par la guerre au Moyen-Orient et par les frappes ukrainiennes sur les raffineries russes, ayant dopé les résultats du plus grand producteur de pétrole américain.

* SECTEUR DES CRYPTOMONNAIES - Des pirates informatiques ont dérobé 6,3 milliards de dollars (5,56 milliards d'euros) à Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, un vol d'une ampleur sans précédent que des analystes attribuent à la Corée du Nord.

La plateforme d'échange de cryptomonnaies COINBASE COIN.O , qui a déclaré ne pas avoir été affectée, chutait de 4,8% lors des négociations d'après-clôture, tandis que STRATEGY MSTR.O , un investisseur spécialisé dans le bitcoin, reculait de 6%.

* STARBUCKS SBUX.O a dit jeudi anticiper un bénéfice annuel supérieur aux attentes et a dévoilé un plan de rachat d'actions d'un milliard de dollars, signe que la profonde restructuration de la chaîne de cafés commence à porter ses fruits.

* WALMART WMT.O a annoncé jeudi avoir prolongé son accord avec la société de robotique et d'intelligence artificielle SYMBIOTIC SYM.O , s'engageant à investir environ 6 milliards de dollars sur plusieurs années afin de renforcer les capacités d'automatisation de son réseau de distribution.

* REDDIT RDDT.N perd 21% en avant-Bourse après que son directeur général, Steve Huffman, a averti que le nombre total de visiteurs uniques actifs quotidiens pourrait reculer fortement au quatrième trimestre.

(Rédigé par Diana Mandia)