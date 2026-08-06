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Wall Street ouvre dans le désordre, le Dow Jones proche de son record
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 16:11
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La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé jeudi, au lendemain du record en séance du Dow Jones, les investisseurs se montrant globalement toujours optimistes avec les solides résultats publiés par les entreprises.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 107,80 points, soit 0,20%, à 54.456,92 points, très proche du sommet atteint mercredi à 54.744,33 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, grignote 6,77 points, soit 0,09%, à 7.730,32 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 76,37 points, soit 0,29%, à 26.287,07 points, plombé par les prévisions de Western Digital

WDC.O et Sandisk SNDK.O alors que le marché avait des attentes particulièrement élevées pour ces deux titres qui ont pris depuis le début de l'année respectivement de 200% et 400%.

"Les anticipations (concernant Western Digital) tablaient sur une accélération pure et simple (et non pas simplement sur le maintien d'une bonne dynamique)", explique Luke Lango, chef analyste au sein du cabinet d'études financières InvestorPlace.

Les autres fabricants de puces comme Micron MU.O , Advanced Micro Devices AMD.O , et Intel INTC.O sont également sanctionnés, perdant de 0,16% à 1,95%.

Les valeurs liées aux logiciels sont elles sur la défensive après les récents gains obtenus à la suite des publications de plusieurs entreprises du secteur: Salesforce CRM.N , Adobe

ADBE.O et Zscaler ZS.O reculent de 1,13% à 3,94%.

Les mégacapitalisations comme Meta META.O , Microsoft

MSFT.O , Apple AAPL.O , Alphabet GOOGL.O et Amazon AMZN.O progressent en revanche, de 0,10% à 1,90%.

Globalement, les résultats robustes publiés par les géants technologiques au cours de cette saison des comptes trimestriels ont redonné confiance aux investisseurs quant à un possible retour sur investissement dans l'IA, ce qui a permis à l'indice de référence S&P 500 et à l'indice des valeurs vedettes Dow Jones de retrouver leurs plus hauts historiques en début de semaine. Le Nasdaq se trouve à environ 3% de son sommet historique.

Dans le reste des valeurs du jour, SpaceX SPCX.O avance de 1,20% à la veille de l'expiration de la période de "lock up" sur ses actions.

Warner Bros Discovery (WBD) WBD.O monte de 1,44% après ses résultats.

Le géant des enchères en ligne eBay EBAY.O gagne près de 2% après avoir dit anticiper un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes de Wall Street.

Dans le secteur pétrolier, Occidental Petroleum OXY.N bondit de 6% après avoir publié son bénéfice trimestriel le plus élevé depuis 2022, tandis que Conocophillips COP.N avance de 1% après l'annonce du départ en retraite de son directeur général, Ryan Lance, qui sera remplacé par le directeur financier Andy O'Brien.

Sur le plan géopolitique, les investisseurs attendent des précisions sur l'évolution de la situation au Moyen-Orient alors qu'un accord entre l'Iran et Oman donnerait à Téhéran le contrôle des navires entrant dans le Golfe par le détroit d'Ormuz, selon des sources.

Côté indicateurs, en attendant le rapport mensuel sur l'emploi américain prévu vendredi, qui est susceptible d'influer sur la politique de la Réserve fédérale américaine, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont légèrement augmenté la semaine dernière, à 199.000 contre 198.000 (révisé) la semaine précédente.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N44310G

(Rédigé par Claude Chendjou)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|

Valeurs associées

ADOBE
265,2100 USD NASDAQ +1,91%
ALPHABET-A
354,3000 USD NASDAQ -0,96%
AMAZON.COM
274,4800 USD NASDAQ +0,82%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
483,3600 USD NASDAQ -1,21%
APPLE
313,3300 USD NASDAQ +0,29%
CONOCOPHILLIPS
117,590 USD NYSE +0,72%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
54 036,93 Pts Index Ex +0,28%
EBAY
111,9800 USD NASDAQ +1,67%
INTEL
101,6500 USD NASDAQ +1,84%
META PLATFORMS
592,1000 USD NASDAQ +0,37%
MICRON TECHNOLOGY
877,5700 USD NASDAQ -0,44%
MICROSOFT
499,9900 USD NASDAQ +0,03%
NASDAQ Composite
26 690,62 Pts Index Ex +1,30%
OCCIDENTAL PETROLEUM
55,910 USD NYSE -0,25%
S&P 500 INDEX
7 757,64 Pts CBOE +0,62%
SALESFORCE
192,695 USD NYSE +3,14%
SANDISK
1 212,2100 USD NASDAQ -3,68%
SPACEX
133,1100 USD NASDAQ +15,83%
USA BENCHMARK 10A
4,706 Rates +0,65%
WARNER BROS RG-A
26,7800 USD NASDAQ +1,44%
WESTERN DIGITAL
434,3000 USD NASDAQ -3,81%
ZSCALER
168,6800 USD NASDAQ +3,74%
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