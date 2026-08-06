Wall Street ouvre dans le désordre, le Dow Jones proche de son record

Des traders travaillent à la Bourse de New York

La Bourse de New York a ouvert en ‌ordre dispersé jeudi, au lendemain du record en séance du Dow Jones, les investisseurs se montrant globalement toujours optimistes avec les ​solides résultats publiés par les entreprises.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 107,80 points, soit 0,20%, à 54.456,92 points, très proche du sommet atteint mercredi à 54.744,33 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, grignote 6,77 points, soit 0,09%, à ​7.730,32 points.

Le Nasdaq Composite cède 76,37 points, soit 0,29%, à 26.287,07 points, plombé par les prévisions de Western Digital et Sandisk alors que le marché avait des ​attentes particulièrement élevées pour ces deux titres qui ont pris ⁠depuis le début de l'année respectivement de 200% et 400%.

"Les anticipations (concernant Western Digital) tablaient sur une accélération pure ‌et simple (et non pas simplement sur le maintien d'une bonne dynamique)", explique Luke Lango, chef analyste au sein du cabinet d'études financières InvestorPlace.

Les autres fabricants de puces comme Micron, Advanced Micro Devices, et ​Intel sont également sanctionnés, perdant de 0,16% ‌à 1,95%.

Les valeurs liées aux logiciels sont elles sur la défensive après les récents ⁠gains obtenus à la suite des publications de plusieurs entreprises du secteur: Salesforce, Adobe et Zscaler reculent de 1,13% à 3,94%.

Les mégacapitalisations comme Meta, Microsoft, Apple, Alphabet et Amazon progressent en revanche, de 0,10% à 1,90%.

Globalement, les résultats robustes publiés par ⁠les géants technologiques au ‌cours de cette saison des comptes trimestriels ont redonné confiance aux investisseurs quant à un possible retour ⁠sur investissement dans l'IA, ce qui a permis à l'indice de référence S&P 500 et à l'indice des valeurs ‌vedettes Dow Jones de retrouver leurs plus hauts historiques en début de semaine. Le Nasdaq se trouve ⁠à environ 3% de son sommet historique.

Dans le reste des valeurs du jour, SpaceX avance ⁠de 1,20% à la veille ‌de l'expiration de la période de "lock up" sur ses actions.

Warner Bros Discovery (WBD) monte de 1,44% après ses résultats.

Le géant des ​enchères en ligne eBay gagne près de 2% après avoir dit ‌anticiper un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes de Wall Street.

Dans le secteur pétrolier, Occidental Petroleum bondit de 6% après avoir publié son bénéfice ​trimestriel le plus élevé depuis 2022, tandis que Conocophillips avance de 1% après l'annonce du départ en retraite de son directeur général, Ryan Lance, qui sera remplacé par le directeur financier Andy O'Brien.

Sur le plan géopolitique, les investisseurs attendent ⁠des précisions sur l'évolution de la situation au Moyen-Orient alors qu'un accord entre l'Iran et Oman donnerait à Téhéran le contrôle des navires entrant dans le Golfe par le détroit d'Ormuz, selon des sources.

Côté indicateurs, en attendant le rapport mensuel sur l'emploi américain prévu vendredi, qui est susceptible d'influer sur la politique de la Réserve fédérale américaine, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont légèrement augmenté la semaine dernière, à 199.000 contre 198.000 (révisé) la semaine précédente.

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(Rédigé par Claude Chendjou)