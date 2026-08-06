(Actualisé avec WBD, cours avant-Bourse de Moderna, publications de ConocoPhillips, Keurig Dr Pepper et Molson Coors)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse 0,19% pour le Dow Jones .DJI , une progression de 0,08% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et un repli de 0,57% pour le Nasdaq .IXIC :

* WESTERN DIGITAL WDC.O a annoncé mercredi avoir dégagé un chiffre d'affaires trimestriel légèrement supérieur aux attentes

de Wall Street, sur fond de solide demande dans l'intelligence artificielle (IA) qui a dopé ses ventes de disques durs. Le titre chute cependant de 15% en avant-Bourse, les prévisions du groupe n'ayant pas convaincu les investisseurs, alors que le cours de l'action a triplé depuis le début de l'année.

* SANDISK SNDK.O plonge de 9% en avant-Bourse malgré l'annonce mercredi par le groupe d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes de LSEG, dans un contexte de hausse de la demande pour ses puces mémoire utilisées dans les centres de données dédiés à l'IA. Le point médian de la prévision de bénéfice pour le trimestre en cours de Sandisk est cependant ressorti en dessous des estimations fournies par d'autres intermédiaires. En outre, l'action Sandisk a déjà bondi de près de 470% depuis le début de l'année.

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Dans le sillage des résultats de Western Digital et Sandisk, les fabricants de semi-conducteurs sont sur la défensive en avant-Bourse. MICRON MU.O recule de 3,5%, tandis qu'ADVANCED MICRO DEVICES (AMD) AMD.O , MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O et INTEL INTC.O perdent chacun plus de 1%.

En revanche, META META.O et AMAZON AMZN.O sont indiqués en hausse marginale en avant-Bourse, tandis qu'ALPHABET

GOOGL.O devrait prendre 0,7%, au lendemain d'une chute de 4% après des annonces sur un remaniement dans la direction de sa division dédiée à l'IA. APPLE AAPL.O est attendu en hausse de 0,8%.

* SPACEX SPCX.O monte de 1,5% en avant-Bourse à la veille de l'expiration de la première période de "lock-up" (blocage) des actions du conglomérat spatial depuis son introduction en Bourse. La levée de ce lock-up, libérera 912 millions d'actions SpaceX et constituera un test de l'intérêt des investisseurs pour les titres du groupe.

* EBAY EBAY.O a déclaré mercredi anticiper un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, s'appuyant sur son offensive dans les produits de luxe certifiés authentiques, les objets de collection et les produits reconditionnés pour attirer davantage d'acheteurs à forte valeur ajoutée sur sa place de marché en ligne.

* APPLE AAPL.O - OpenAI a demandé mercredi à un juge américain de rejeter la plainte d'Apple qui accusait le créateur de ChatGPT et deux anciens salariés du fabricant de l'iPhone d'avoir volé des secrets commerciaux afin d'aider le spécialiste de l'IA à se développer dans le secteur du matériel grand public.

* ALPHABET GOOGL.O - Le projet de centre de données de Google en Inde, d'un montant de 15 milliards de dollars, se heurte à une opposition croissante d'écologistes quant aux risques concernant l'eau et la faune sauvage.

Par ailleurs, Google va licencier 52 salariés dans ses bureaux de l'État de Washington à compter du 6 septembre, montre un document.

* SECTEUR DE L'IA - Jamie Dimon, le directeur général de la banque américaine JPMORGAN CHASE JPM.N , a pris la tête de l'Alliance for Critical Infrastructure (ACI), une organisation réunissant des acteurs majeurs des secteurs de la finance, de l'énergie et des télécommunications, afin de faire face aux risques posés par l'IA, ont rapporté à Reuters deux sources proches du dossier.

* OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N - Le producteur américain de pétrole de schiste a publié mercredi son bénéfice trimestriel le plus élevé depuis 2022, dépassant les attentes de Wall Street, grâce à la flambée des cours du pétrole et à la hausse de la production.

* DOORDASH DASH.O a annoncé mercredi prévoir une forte croissance pour le troisième trimestre alors que la demande de livraisons de repas, de courses et de produits de première nécessité reste soutenue.

* MODERNA MRNA.O - L'agence américaine de santé, la FDA, a approuvé le vaccin antigrippal de Moderna pour les personnes âgées de 50 ans et plus, a annoncé mercredi le laboratoire. Il s'agit de la première approbation d'un vaccin à base d'ARN messager contre la grippe saisonnière.

L'action prend 3,9% en avant-Bourse.

* HONEYWELL AEROSPACE HONA.O a abaissé mercredi sa prévision de chiffre d'affaires pour cette année et publié des perspectives de résultats inférieures aux attentes, les difficultés persistantes liées à la chaîne d'approvisionnement ayant entravé sa capacité à répondre à la forte demande sur le marché des pièces de rechange.

* CONOCOPHILLIPS COP.N - Le producteur de pétrole et de gaz a annoncé jeudi que son directeur général, Ryan Lance, prenait sa retraite. Le directeur financier, Andy O'Brien, devrait lui succéder à compter du 1er septembre.

* KEURIG DR PEPPER KDP.O a maintenu ses prévisions annuelles inchangées après avoir dépassé les estimations concernant son chiffre d'affaires et son bénéfice du deuxième trimestre, porté par la bonne tenue de ses gammes de sodas et de boissons énergisantes, alors même que la société doit faire face à une demande difficile sur le marché du café.

* WARNER BROS DISCOVERY WBD.O a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en dessous des attentes pour le deuxième trimestre.

De plus, les autorités britanniques ont donné jeudi leur feu vert à l'acquisition de WBD par Paramount Skydance PSKY.O , pour un montant de 110 milliards de dollars, tant sur le plan de la concurrence que de l'intérêt général.

* MOLSON COORS TAP.N a dépassé jeudi les prévisions concernant son chiffre d'affaires et son bénéfice du deuxième trimestre, la hausse des prix ayant notamment permis au brasseur de compenser la baisse des volumes expédiés et les difficultés macroéconomiques.

(Rédigé par Claude Chendjou et Coralie Lamarque)

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