 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street ouvre dans le désordre, doutes sur la fin de la guerre en Iran
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 14:49

La Bourse de New York a ouvert mardi en ordre dispersé, les investisseurs se montrant désormais prudents avec les dernières déclarations de responsables américains après avoir salué la veille la perspective d'une fin imminente de la guerre en Iran selon les propos du président Donald Trump.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 68,94 points, soit 0,14%, à 47.671,86 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, grignote 0,33 point, à 6.796,32 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC progresse de 42,33 points, soit 0,19%, à 22.738,28 points.

Alors que Donald Trump a déclaré lundi soir que la guerre au Moyen-Orient était "pratiquement terminée", l'Iran a averti de son côté qu'il était peu probable que les négociations sur son nucléaire reprennent et qu'il poursuivrait son blocus pétrolier dans la région.

Le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, pour sa part, a déclaré que ce mardi serait le jour le plus intense des frappes contre l'Iran, tandis que le général américain Dan Caine a dit que des frappes étaient en cours contre des navires iraniens.

Parallèlement, l'armée israélienne a dit mardi avoir mené des frappes supplémentaires sur Téhéran, dans un conflit qui entre dans son onzième jour.

Malgré le repli des indices de la volatilité et des cours du pétrole, les investisseurs conservent une certaine méfiance, expliquent les analystes, notant que les producteurs d'énergie au Moyen-Orient n'ont pas encore repris leur production à grande échelle et que les coûts de transport risquent d'être élevés pendant un certain temps.

"Il y a toujours le risque que le conflit et/ou la perturbation de l'approvisionnement mondial en pétrole s'éternise plus longtemps que ne le souhaite le président Trump, car l'issue ne dépend pas entièrement des plans militaires américains", écrivent les analystes de MUFG dans une note.

Aux valeurs, les compagnies aériennes comme American Airlines AAL.O (-2,20%) et Delta DAL.O (-0,61%) et les croisiéristes comme Carnival CCL.N (-1,72%) et Royal Caribbean

RCLH.N (-1,85%) retombent dans le rouge dans des échanges volatils, malgré la baisse des prix de l'énergie.

Le secteur du pétrole et du gaz souffre également avec notamment ConocoPhillips COP.N (-1,79%), Exxon Mobil XOM.N (-1,02%) et Occidental OXY.N (-3,24%).

Dans la "tech", le marché attend après la clôture les résultats trimestriels d'Oracle ORCL.N (-0,50%) et scrutera particulièrement les dépenses du groupe liées à l'intelligence artificielle (IA).

Hewlett Packard Enterprise HPE.N perd 1,44% après ses résultats trimestriels.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N3ZY0UI

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
11,2450 USD NASDAQ -1,70%
CARNIVAL
26,145 USD NYSE -0,89%
CONOCOPHILLIPS
116,280 USD NYSE -0,60%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 972,19 Pts Index Ex +0,48%
EXXON MOBIL
150,135 USD NYSE -0,19%
Gaz naturel
3,12 USD NYMEX 0,00%
HP ENTERPRISE
21,900 USD NYSE +0,37%
NASDAQ Composite
22 860,31 Pts Index Ex +0,72%
OCCIDENTAL PETROLEUM
53,653 USD NYSE -2,49%
ORACLE
149,440 USD NYSE -1,40%
Pétrole Brent
88,36 USD Ice Europ -1,59%
Pétrole WTI
84,02 USD Ice Europ -1,73%
S&P 500 INDEX
6 825,47 Pts CBOE +0,43%
USA BENCHMARK 10A
4,207 Rates +0,97%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank