Lindt & Sprüngli abaisse son objectif de ventes pour 2026 face aux incertitudes géopolitiques

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le chocolatier suisse Lindt & Sprüngli a abaissé son objectif de ventes pour 2026, invoquant "les incertitudes géopolitiques" lors de la publication mardi de ses résultats annuels.

Le groupe connu pour ses pralines Lindor et ses lapins de Pâques dorés table désormais sur une croissance de ses ventes (hors effets de change) de l'ordre de 4% à 6% en 2026, a-t-il indiqué dans un communiqué, contre 6 à 8% indiqué en janvier lors de la publication de son chiffre d'affaires annuel.

Il en revanche maintenu son objectif de marge opérationnelle, disant toujours viser une amélioration de 20 à 40 points de base et dit s'attendre à renouer avec son rythme habituel de croissance des ventes de 6 à 8% à partir de 2027.

Le groupe suisse, qui avait déjà dévoilé son chiffre d'affaires en janvier, dopé par les hausses de prix pour compenser la hausse des cours du cacao, a publié mardi son bénéfice net.

Pour 2025, il a dégagé un résultat net de près de 727 millions de francs suisses (804,1 millions d'euros), en hausse de 8,1% par rapport à l'année précédente, dépassant les prévisions. Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP l'attendaient en moyenne à 721 millions de francs.

Comme déjà indiqué en janvier, son chiffre d'affaires s'est accru de 8,2% à 5,92 milliards de francs, la croissance de ses ventes hors effets de change se chiffrant à 12,4% alors que ses prix ont été augmenté en moyenne de 19% à l'échelle du groupe.

Les cours du cacao ont touché un plus haut historique en décembre 2024, grimpant jusqu'à 12.931 dollars la tonne à New York, ce qui a déclenché une vague d'augmentation de prix chez les chocolatiers.

En 2025, les cours du cacao ont reflué par à-coups grâce à la perspective de meilleures récoltes, perdant 48% durant l'année pour revenir à 6.065 dollars fin décembre.

Depuis début 2026, la chute des cours a accéléré, les cours passant ponctuellement sous la barre des 3.000 dollars la tonnes en février face à une accumulation de stocks en Côte d'Ivoire et au Ghana, les deux plus grands producteurs mondiaux.