 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 13:07

(Actualisé avec secteur des satellites, Kohl's, contrats à terme)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,04% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,17% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,09% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DU VOYAGE - La baisse des prix de l'énergie devrait soulager mardi les actions du secteur du transport aérien et les valeurs liées au tourisme.

Les compagnies aériennes American Airlines AAL.O et DELTA

DAL.O avancent d'environ 1% chacune dans les échanges en avant-Bourse. Les compagnies de croisière CARNIVAL CCL.N et ROYAL CARIBBEAN RCLH.N sont également indiquées en hausse à l'ouverture.

* Le SECTEUR DE L'ENERGIE est à surveiller dans le contexte du reflux des prix du pétrole. OCCIDENTAL OXY.N perd 2,5% en avant-Bourse, et CONOCOPHILLIPS COP.N et EXXON MOBIL XOM.N sont également attendus en territoire négatif.

Le géant pétrolier américain Exxon a par ailleurs annoncé mardi qu'il cherchait à abandonner son enregistrement en tant que société dans le New Jersey et à se réimplanter au Texas, où se trouve son siège social, afin de réduire l'influence des investisseurs activistes et des défenseurs de l'environnement.

* SECTEUR DES SATELLITES - SpaceX, la société d'Elon Musk spécialisée dans les fusées et satellites, envisage une cotation aux Etats-Unis sur le Nasdaq dans le cadre d'une introduction en Bourse (IPO) accélérée qui pourrait être la plus importante de tous les temps, ont rapporté à Reuters quatre sources proches du dossier.

* ORACLE ORCL.N - Le géant américain du "cloud" doit publier ses résultats mardi après la clôture de la cloche, les opérateurs attendant surtout de connaître le niveau des dépenses liées à l'IA financées par la dette. L'action prend 2% en avant-Bourse.

* HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE.N avance de 2,9% en avant-Bourse, le fabricant d'équipements réseau ayant publié une prévision de chiffre d'affaires supérieure aux estimations pour le deuxième trimestre.

* AT&T T.N - Le fournisseur de services de télécommunications a annoncé mardi qu'il prévoit d'investir plus de 250 milliards de dollars sur cinq ans aux États-Unis pour développer son infrastructure réseau.

* KOHL'S KSS.N plonge de près de 8% en avant-Bourse, la chaîne de grands magasins ayant anticipé une baisse plus importante que prévu de son chiffre d'affaires pour 2026, les consommateurs réduisant leurs dépenses sur les articles à forte marge, notamment les vêtements et les articles ménagers.

* STRATEGY MSTR.O et COINBASE COIN.O progressent d'environ 3%, dans le sillage de la hausse du bitcoin, stimulé par la reprise des actifs risqués grâce à l'accalmie des prix de l'énergie.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
11,4400 USD NASDAQ +2,33%
AT&T
27,540 USD NYSE -3,87%
CARNIVAL
26,380 USD NYSE +2,29%
COINBASE GLB RG-A
199,7900 USD NASDAQ +1,30%
CONOCOPHILLIPS
116,980 USD NYSE -0,09%
DELTA AIR LINES
60,580 USD NYSE +2,66%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 740,80 Pts Index Ex +0,50%
EXXON MOBIL
150,420 USD NYSE -0,48%
Gaz naturel
3,12 USD NYMEX 0,00%
HP ENTERPRISE
21,820 USD NYSE +3,31%
KOHL'S
14,810 USD NYSE -2,12%
NASDAQ Composite
22 695,95 Pts Index Ex +1,38%
OCCIDENTAL PETROLEUM
55,020 USD NYSE +1,54%
ORACLE
151,555 USD NYSE -0,90%
Pétrole Brent
93,46 USD Ice Europ +4,09%
Pétrole WTI
90,29 USD Ice Europ +5,60%
S&P 500 INDEX
6 795,99 Pts CBOE +0,83%
STRATEGY RG-A
138,9500 USD NASDAQ +4,06%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un motocycliste passe devant un panneau représentant les trois guides suprêmes iraniens, le 10 mars 2026 à Téhéran ( AFP / - )
    L'Iran défie les Etats-Unis, menace Donald Trump
    information fournie par AFP 10.03.2026 13:14 

    L'Iran a menacé mardi le président américain, en rejetant ses avertissements de la veille et en promettant que plus aucune goutte de pétrole ne sortirait du Moyen-Orient "jusqu'à nouvel ordre". "L'Iran n'a pas peur de vos menaces vides. Des plus puissants que vous ... Lire la suite

  • Une personne tient un sac Lego devant l'un des magasins de l'entreprise à Copenhague
    Lego mise sur Pokémon et les briques interactives face à la hausse des coûts
    information fournie par Reuters 10.03.2026 13:11 

    Lego anticipe une hausse des coûts de l’énergie et des ‌matières premières avec la flambée des prix du pétrole et du gaz dans le contexte du conflit au Moyen-Orient, a déclaré mardi son ​directeur général, alors que le fabricant de jouets danois cherche à stimuler ... Lire la suite

  • Vue générale du terminal à conteneurs HHLA Burchardkai dans le port de Hambourg, depuis un pont à conteneurs
    Allemagne-Les exportations baissent en janvier avec la chute de la demande en Chine et en UE
    information fournie par Reuters 10.03.2026 13:10 

    Les exportations allemandes ont enregistré ‌en janvier leur plus forte baisse depuis mai 2024 en raison ​de la chute de la demande chinoise et européenne, selon les données publiées mardi par l'Office fédéral des statistiques. Les exportations ont baissé de 2,3% ... Lire la suite

  • Des fruits importés d'Iran en vente sur un marché d'Ackhabad, au Turkménistan, le 9 mars 2026 ( AFP / )
    Au Turkménistan, des produits iraniens prisés devenus inabordables
    information fournie par AFP 10.03.2026 13:00 

    "J'ai toujours acheté des fruits et des jus iraniens. J'appréciais leurs prix bas, mais tout a doublé", constate Chemchat Kourbanova sur un marché au Turkménistan. Dans ce pays d'Asie centrale bordant l'Iran, les conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank