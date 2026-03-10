(Actualisé avec secteur des satellites, Kohl's, contrats à terme)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,04% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,17% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,09% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DU VOYAGE - La baisse des prix de l'énergie devrait soulager mardi les actions du secteur du transport aérien et les valeurs liées au tourisme.

Les compagnies aériennes American Airlines AAL.O et DELTA

DAL.O avancent d'environ 1% chacune dans les échanges en avant-Bourse. Les compagnies de croisière CARNIVAL CCL.N et ROYAL CARIBBEAN RCLH.N sont également indiquées en hausse à l'ouverture.

* Le SECTEUR DE L'ENERGIE est à surveiller dans le contexte du reflux des prix du pétrole. OCCIDENTAL OXY.N perd 2,5% en avant-Bourse, et CONOCOPHILLIPS COP.N et EXXON MOBIL XOM.N sont également attendus en territoire négatif.

Le géant pétrolier américain Exxon a par ailleurs annoncé mardi qu'il cherchait à abandonner son enregistrement en tant que société dans le New Jersey et à se réimplanter au Texas, où se trouve son siège social, afin de réduire l'influence des investisseurs activistes et des défenseurs de l'environnement.

* SECTEUR DES SATELLITES - SpaceX, la société d'Elon Musk spécialisée dans les fusées et satellites, envisage une cotation aux Etats-Unis sur le Nasdaq dans le cadre d'une introduction en Bourse (IPO) accélérée qui pourrait être la plus importante de tous les temps, ont rapporté à Reuters quatre sources proches du dossier.

* ORACLE ORCL.N - Le géant américain du "cloud" doit publier ses résultats mardi après la clôture de la cloche, les opérateurs attendant surtout de connaître le niveau des dépenses liées à l'IA financées par la dette. L'action prend 2% en avant-Bourse.

* HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE.N avance de 2,9% en avant-Bourse, le fabricant d'équipements réseau ayant publié une prévision de chiffre d'affaires supérieure aux estimations pour le deuxième trimestre.

* AT&T T.N - Le fournisseur de services de télécommunications a annoncé mardi qu'il prévoit d'investir plus de 250 milliards de dollars sur cinq ans aux États-Unis pour développer son infrastructure réseau.

* KOHL'S KSS.N plonge de près de 8% en avant-Bourse, la chaîne de grands magasins ayant anticipé une baisse plus importante que prévu de son chiffre d'affaires pour 2026, les consommateurs réduisant leurs dépenses sur les articles à forte marge, notamment les vêtements et les articles ménagers.

* STRATEGY MSTR.O et COINBASE COIN.O progressent d'environ 3%, dans le sillage de la hausse du bitcoin, stimulé par la reprise des actifs risqués grâce à l'accalmie des prix de l'énergie.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)