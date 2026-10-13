Wall Street ouvre dans le désordre après les résultats des banques

Un panneau de rue indiquant Wall Street est visible à l'extérieur de la Bourse de New York (NYSE) à New York.

La Bourse de New York a ‌ouvert en ordre dispersé mardi alors que les investisseurs analysent les premiers résultats trimestriels des entreprises avec ​le coup d'envoi donné par les grandes banques américaines.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 415,92 points, soit 0,80%, à 52.266,47 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 6,81 points, soit ​0,09%, à 7.800,43 points.

Le Nasdaq Composite cède 103,37 points, soit 0,38%, à 27.142,54 points.

Le Dow Jones surperforme les deux autres indices ​de Wall Street qui sont pénalisés par une nouvelle ⁠baisse des grandes valeurs technologiques à la suite d'informations selon lesquelles le groupe chinois ChangXin ‌Memory Technologies (CXMT) est en mesure de bousculer le secteur des puces mémoire et de réduire rapidement l'écart technologique avec ses concurrents occidentaux.

Le Dow Jones est soutenu ​notamment par Goldman Sachs (+1,36%) qui a ‌fait état d'une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à ⁠une activité de fusions-acquisitions soutenue et à une augmentation des revenus issus du trading.

JPMorgan Chase avance de 1,11%, tandis que Wells Fargo et Citigroup reculent respectivement de 1,14% et 3,71% après leurs résultats ⁠trimestriels.

Dans la santé, Johnson & ‌Johnson cède 0,98% malgré un bénéfice trimestriel meilleur que prévu. UnitedHealth prend 1,49% ⁠après avoir revu à la hausse sa prévision de bénéfice pour 2026, grâce à une réduction ‌des dépenses de santé et à une amélioration des marges dans certaines divisions.

La ⁠perspective d'une saison des résultats solide a récemment soutenu l'ensemble du marché ⁠boursier américain, dans un contexte ‌marqué par des inquiétudes géopolitiques croissantes, la flambée des rendements des obligations d'État et les craintes ​inflationnistes.

Les bénéfices des sociétés du S&P 500 pour le ‌trimestre juillet-septembre devraient progresser de 30,6%, les entreprises des secteurs de la technologie et de l'énergie étant celles qui devraient ​enregistrer les plus fortes hausses, selon les données compilées par LSEG.

Dans le compartiment technologique, les fabricants américains de puces électroniques subissent de nouveau des pressions à la baisse après la vague ⁠de ventes de lundi.

Le géant des semi-conducteurs Nvidia recule de 0,50%, tandis qu'AMD et Marvell Technology perdent respectivement 1,05% et 2,36%. Le fabricant de puces mémoire Micron Technology chute de 4,21%, tandis que les sociétés de stockage de données comme Western Digital, Seagate et Sandisk cèdent entre 3,61% et 5,84%.

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(Rédigé par Claude Chendjou; avec la contribution de Tharuniyaa Lakshmi ​et Purvi Agarwal; édité par)