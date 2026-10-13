Le géant américain Nvidia entre au capital du français Doctolib, annonce son patron Jensen Huang

Le géant américain des puces Nvidia va entrer au capital de la plateforme française de prise de rendez-vous médical Doctolib ( AFP / Grégoire CAMPIONE )

Le géant américain des puces Nvidia va entrer au capital de la plateforme française de prise de rendez-vous médical Doctolib en tant qu'actionnaire minoritaire, a annoncé mardi son patron Jensen Huang lors d'un point presse à Paris.

Cette participation a vocation à "lancer la révolution de l'intelligence artificielle en Europe", a déclaré M. Huang, qui a aussi indiqué avoir investi dans les entreprises d'IA françaises Genesis IA et Pigment.

Nvidia a investi au moins 8 milliards de dollars en Europe l'année dernière, a précisé le patron de passage à Paris dans le cadre d'une tournée européenne.

L'entreprise va entrer au capital de Doctolib comme actionnaire minoritaire, sans siège au conseil d'administration, a indiqué de son côté à l'AFP Stanislas Niox-Château, le patron de Doctolib.

Avec le capital investi par Nvidia, Doctolib va "accélérer ses recrutements et, grâce à cela, accélérer le développement de ses modèles d'IA propriétaire", c'est-à-dire de modèles ne dépendant pas des géants de l'intelligence artificielle comme Open AI ou Anthropic.

L'investissement du groupe américain "va nous permettre d'aller beaucoup plus vite dans le développement en cours de notre assistant personnel de santé pour les patients", mais aussi de "nos assistants pour les soignants, à la fois pour les tâches administratives et les tâches cliniques", une des "grandes priorités" pour 2027/2028, a ajouté M. Niox-Château.

L'entreprise utilisera "la technologie de Nvidia, notamment les puces, la puissance de calcul, les logiciels ouverts" afin d'avoir "une IA souveraine entraînée à partir de nos modèles, de nos données, et contrôlée par nous", a-t-il détaillé.

Doctolib a lancé en août un programme de recherche scientifique qui utilise les données personnelles de ses 50 millions d'utilisateurs, censé permettre "l'amélioration des parcours de soins grâce à l'intelligence artificielle".

La dernière valorisation de Doctolib était au printemps dernier de 3,6 milliards d'euros.