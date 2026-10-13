Xi Jinping : les ressources minières africaines "appartiennent à l'Afrique"

Ces propos du leader chinois interviennent dans un contexte de fortes rivalités entre grandes puissances pour l'accès aux ressources du continent.

Xi Jinping, le 23 septembre 2026, aux Etats-Unis ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / CHIP SOMODEVILLA )

Face aux critiques entourant la stratégie offensive de la Chine en matière d'approvisionnement en minéraux critiques, le président Xi Jinping a insisté mardi 13 octobre sur le fait que les ressources minières africaines "appartiennent à l'Afrique", proposant l'aide de son pays pour créer davantage de "valeur ajoutée" et prévenir les "rivalités géopolitiques".

La Chine, via ses entreprises publiques et privées, est un acteur majeur du secteur minier en Afrique, notamment dans l'extraction. Le continent est un terrain de compétition entre grandes puissances pour l'accès à ces ressources. "Il faut poser comme préalable à toute coopération le principe selon lequel les ressources africaines appartiennent à l'Afrique", a déclaré Xi Jinping à Pékin lors de sa rencontre avec Duma Boko, le président du Botswana, un important pays minier.

"L'Afrique a été cantonnée au bas des chaînes industrielles et des chaînes de valeur par une division internationale du travail injuste. Il s'agit d'une injustice historique à laquelle il est urgent de remédier", a dit M. Xi, cité par l'agence de presse officielle Chine nouvelle. Plaidant pour une coopération "conciliant principes moraux et intérêts économiques", il a également proposé l'aide son pays pour l'élaboration de plans de développement minier.

Du cuivre de Zambie au cobalt de RDC, la Chine a mis en place une stratége globale en matière de minéraux critiques, portée par des investissements à long terme dans ses capacités d'extraction et de raffinage. Ce point fait écho à un grief récurrent de nombre d'acteurs africains qui peuvent reprocher aux étrangers, Chine comprise, d'exploiter leurs ressources sans que leur pays en tire réellement profit. Une étude du Centre d'études stratégiques de l'Afrique, think-tank appuyé par les Etats-Unis, pointait ainsi en janvier les difficultés pour les pays africains de "progresser dans la chaîne de valeur".

"Contribuer sincèrement au développement de l'Afrique"

L'Afrique détient une part importante des minerais indispensables aux batteries, aux semi-conducteurs, aux énergies renouvelables et aux équipements militaires. La Chine, les États-Unis et l'Europe, entre autres, rivalisent pour sécuriser leur accès.

"Les ressources africaines ne doivent pas devenir des instruments de rivalités géopolitiques" , a toutefois souligné mardi Xi Jinping. "La Chine se réjouit de voir toutes les parties contribuer sincèrement au développement de l'Afrique et entend oeuvrer avec la partie africaine au maintien d'un environnement de coopération minière stable et prévisible", a-t-il ajouté.

La Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique et un acteur majeur du financement d'infrastructures sur le continent. Elle a supprimé le 1er mai ses droits de douane pour tous les pays africains - à l'exception de l'Eswatini, avec lequel elle n'a pas de relations diplomatiques. "La Chine a toujours été un acteur concret du développement africain. Elle continuera de faire évoluer la coopération minière sino-africaine vers davantage de valeur ajoutée industrielle", a déclaré Xi Jinping.

Le développement des activités minières à travers le continent, parfois illégales, est régulièrement marqué par des accidents, à l'image de l'effondrement d'une mine d'or artisanale en Centrafrique en août dernier, qui a fait plus de 100 morts.