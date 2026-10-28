Wall Street oscille alors que la Réserve fédérale maintient son taux directeur inchangé, dans l'attente de nouvelles données

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(Dernières informations concernant la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt)

* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,15 %, le S&P 500 en hausse de 0,10 %, le Nasdaq en baisse de 0,11 %

* La Fed maintient ses taux inchangés et revoit à la hausse ses perspectives économiques

par Stephen Culp et Shashwat Chauhan

Les actions de Wall Street ont légèrement réduit leurs gains après que la Réserve fédérale américaine a laissé son taux directeur inchangé, comme largement attendu, reportant ainsi la probabilité d’une hausse des taux à sa prochaine réunion de politique monétaire en décembre.

Dans son communiqué , la Fed a revu à la hausse son évaluation de l'économie tout en reconnaissant que l'inflation « reste élevée ».

« La Fed n’a pas créé de surprise », a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef des marchés chez Carson Group à Omaha. « Tout le monde s’attendait à ce qu’elle maintienne ses taux inchangés, il n’y a donc pas de grande surprise. »

« La pression portera probablement sur une nouvelle hausse en décembre, car l’inflation reste potentiellement un sujet de préoccupation », a ajouté M. Detrick.

L'attention des investisseurs se porte désormais sur la conférence de presse du président de la Fed, Kevin Warsh, qu'ils scruteront à la loupe à la recherche d'indices sur la trajectoire de la banque centrale jusqu'à la fin de l'année et jusqu'en 2027.

Parmi les trois principaux indices boursiers américains, qui affichaient une évolution modérée et sans direction claire avant l’annonce de la Fed, le S&P 500 et le Dow Jones ont légèrement progressé, tandis que le Nasdaq a enregistré une légère baisse. La conférence de presse de M. Warsh doit débuter à 14 h 30 (heure de l’Est) (et à 18 h 30 GMT).

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés financiers anticipent une probabilité de 86,0 % d'une hausse des taux de 25 points de base lors de la prochaine réunion de la Fed en décembre, contre 78,3 % mardi.

Les prévisions de hausse des taux pourraient être influencées par les données attendues jeudi, notamment le rapport du département du Commerce sur les dépenses de consommation des ménages, qui comprend l'indicateur d'inflation privilégié par la banque centrale, ainsi qu'une estimation préliminaire du PIB du troisième trimestre.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 80,97 points, soit 0,15 %, à 52 458,54, le S&P 500 .SPX a gagné 7,84 points, soit 0,10 %, à 7 730,44 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 29,52 points, soit 0,11 %, à 26 447,66.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 1,36 fois plus nombreux que les titres en hausse. On a dénombré 80 nouveaux plus hauts et 152 nouveaux plus bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 2 302 titres ont progressé et 2 352 ont reculé, les titres en baisse l'emportant sur les titres en hausse dans un rapport de 1,02 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 19 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et 12 nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 67 nouveaux plus-hauts et 168 nouveaux plus-bas.