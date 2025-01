Wall Street : Nvidia et Palentir dopent le Nasdaq et S&P500 information fournie par Cercle Finance • 03/01/2025 à 23:49









(CercleFinance.com) - Wall Street se redresse soudainement après 5 séances de repli consécutif: les investisseurs retrouvent de l'appétit pour la 'tech' : le gain de +1,25% du jour permet au S&P500 de terminer la semaine sur une perte réduite à -0,5%, le Nasdaq (+1,75%) affiche le même score en hebdo.

Le rebond du jour doit beaucoup au rallye de Tesla (+8,2% après -6,1% la veille), Palantir (+6,1%) mais également Nvidia (+4,5%), Marvell (+4,1%), AMD (+4%) ou Qualcomm (+2,7%)...

Les rachats se sont accélérés grâce à la publication d'un ISM manufacturier plus robuste qu'attendu aux Etats Unis : l'indice de l'Institute for Supply Management ressort en nette hausse à 49,3 au titre du mois écoulé, contre 48,4 en novembre.

Cette remontée surprise de l'indice ISM vient contredire l'indice PMI manufacturier dévoilé la veille par S&P Global, qui s'est pour sa part tassé légèrement en passant de 49,7 à 49,4 d'un mois sur l'autre.



Voilà un chiffre qui vient renforcer les craintes que les taux ne baissent qu'une seule fois aux Etats Unis, la FED ayant déjà averti le 18 décembre que l'économie demeurait très robuste et le risque inflationniste pas totalement maîtrisé.



Les T-Bonds US ont plutôt bien dirigé la surprise causée par la publication des indicateurs avancés d'activité (ISM manufacturier) qui déjouent les anticipations : les T-Bonds à 10 et 30 ans finissent inchangés à 4,575% et 4,800% respectivement.





